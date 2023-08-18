足球／國小世界盃胡巧柔演帽子戲法 東里國小摘后冠 

2023國小世界盃國際邀請賽17日來到最關鍵的賽程，男子台灣代表隊一日二戰，分別對上球風快速的泰國以及日本，最終都以3：4敗下陣來，以第3名成績作收。

男子代表隊協和國小首戰對上泰國獲勝即有機會爭冠，雖然賽前特別叮嚀球員採高壓防守，但泰國隊球風快速、衝搶二波進攻機會強烈，加上身材優勢及減少犯錯空間，台灣代表隊即使一路緊咬比數未讓差距擴大，最後仍以3：4 吞下首敗。

第二場遭遇日本代表隊，原本有身材優勢的台灣隊為了讓主力獲得喘息，特別讓前幾場較少上場的球員上場磨練汲取經驗，也讓馬浩恩及林子齊雙箭頭嘗試穿越性調中射門的攻擊，但日本隊也不是省油的燈，教練石神恆行賽前也對台灣代表隊做了相當程度的觀察，交代球員在防守時完全不給背後空間，徹底壓迫台灣隊持球時的空間，使得台灣隊在進攻策略上難以施展，雖然台灣隊馬浩恩在球賽尾聲再下一城，追到只落後一球，最後仍以3：4 不幸敗北，最終以第三名坐收。

日本隊總教練石神恆行賽後表示，前一晚已對台灣隊的打法與全隊有了分析及共識，就是在防守上絕不能讓台灣隊在進攻時有足夠的背後空間，進攻方面則要求要隊長坂本律人在場上指揮隊友將空間拉開、利用小組搭配傳球製造空檔再伺機突破，因為台灣隊的體型比日本隊佔優勢，實力也不在泰國隊之下，必須做好平常練習的進攻節奏。他也相當推崇隊長坂本律人在進攻時的侵略性及企圖心，還有4號竹川的防守能力。

台灣女子代表隊東里國小在最後一役對上印尼獲勝即可封后，胡巧柔徹底發揮減重後的威力，個人獨進三球大演帽子戲法，第三球更是在球門前趁一陣混亂之際用腳後跟輕輕往後一頂拿下保險分，最終以6：1在首屆國際邀請賽封后。

賽後總教練杜國勝表示，賽前分析印尼隊的強度應該不如泰國，且對五人制打法不熟悉，因此在策略上要球員盡量往二翼拉開吸引防守並製造出空間，再讓江亞妮持球尋找空檔讓胡巧柔去突破射門，也因此讓胡巧柔有帽子戲法的機會。

胡巧柔賽後笑著表示，教練希望她能夠減重提升速度增加防守破壞性，至於減重計畫有沒有成功她語帶保留的表示，「應該有吧？」

杜國勝進一步補充表示非常感謝教育部體育署舉辦這國際盃賽，讓資源不足的偏鄉球隊有機會與國外球隊交流吸收經驗的機會，他也希望往後類型賽事能多舉辦，並補助資源匱乏的球隊有機會前往國外看看外面的世界。