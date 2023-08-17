射箭／世界盃巴黎站 台灣反曲弓男、女團雙闖金牌戰

歷經世界射箭錦標賽失利，台灣反曲弓男、女團今天在射箭世界盃巴黎站一路過關斬將、攜手闖進4強，接著再各以6比0「完封」印度男、女團，雙雙挺進金牌戰。

台灣射箭反曲弓代表隊8月在德國柏林舉行世界射箭錦標賽，原期待能透過取得團體前3名、一舉搶下巴黎奧運門票，可惜事與願違，雙雙提前出局。

所幸台灣「箭客」沒有失志，本週重振旗鼓，轉戰在法國巴黎舉行的世界盃，這也是今年世界盃系列賽第4站，台灣男團由東京奧運國手魏均珩領銜，搭配蘇于洋、戴宇軒，女團則由雷千瑩領軍，攜手彭家楙與邱意晴。

台灣男團首輪6比0輕取丹麥，次輪歷經加射後以5比4險勝法國，8強再以5比3淘汰中國，4強賽迎戰印度，更以6比0搶下金牌戰門票。

名列第7種子的台灣女團首輪輪空，一連擊敗英國、荷蘭，4強賽同樣碰上印度隊，同樣以6比0過關，勇闖金牌戰。

反曲弓團體賽金牌戰預計台灣時間8月20日登場，台灣男、女團將分別迎戰勁敵韓國隊。

台灣反曲弓代表隊今年前3站世界盃屢屢「銀恨」，與金牌總是擦身而過，這次將尋求今年世界盃首面金牌。