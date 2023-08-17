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田徑／新竹尖石國中獲10萬元的Σ全鎖跟貼紮型跑襪贊助

聯合報／ 即時報導
新竹尖石國中田徑隊獲價值10萬元的Σ全鎖跟貼紮型跑襪等防護產品贊助。圖／PowerMax提供
新竹尖石國中田徑隊獲價值10萬元的Σ全鎖跟貼紮型跑襪等防護產品贊助。圖／PowerMax提供

PowerMax昨天（16日）宣布一項公益捐贈計畫，贊助新竹尖石國中田徑隊價值10萬元的Σ全鎖跟貼紮型跑襪等防護產品，期望選手們在集訓過程中能獲得最好的防護，並陪伴小選手們在國際賽場上綻放光彩、為國爭光。

台灣運動肌貼領導品牌-PowerMax給力貼開發推出一款革命創新型產品，主打穩固腳踝的跑步襪-Σ全鎖跟貼紮型跑襪，將肌貼貼紮的原理，透過專業織法巧妙融合於襪子當中，能夠更快速、更便利地保護腳踝。

這雙跑襪採用的是全鎖跟貼紮法設計，360度的環繞織法造就腳踝不論是在前進、後退，或是側移時，都得到最穩定、最全面的保護。除了與運動醫學物理治療師共同開發之外，貼紮襪更是經過國立體育大學專業運動員，及運動防護教授團隊的實證測試，結果顯示貼紮襪於提升腳踝穩定性、減少受傷風險、以及提高運動表現方面皆有顯著的正向效果，肯定了此產品在運動防護領域的卓越表現。

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