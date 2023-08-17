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沙排／台中銀行亞洲公開賽 我國兩組人馬晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天開打。圖／中華民國排球協會提供
台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天開打。圖／中華民國排球協會提供

總獎金2萬美元2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天上午在隘門沙灘開打，熱情的陽光加上不小的風勢助長比賽的困難度，選手們費力的進行完第一天的賽事，中華男、女1隊謝雅仁 / 吳信賢、徐雅萱／潘姿怡，因分組優勢篤定晉16強，明天分別迎戰澳洲2隊、菲律賓1隊爭奪分組第一的排名。

2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站地主中華隊共派出7支隊伍參賽，其男子組包括謝雅仁／吳信賢、王進如／薛允議、徐振瑋／蔡金龍3對組合，女子組則由徐雅萱／潘姿怡、劉碧欣／張瑋倢、丁佩瑩／楊宜臻、王欣婷／李芸婷4隊組合配搭應戰。

中華隊首日出師不利8場比賽都不敵對手，其中男子組中華2隊王進如／薛允瑩，中華3隊徐振瑋／蔡金龍；女子組劉碧欣／張瑋倢連敗2場確定無法晉級。

今天上午比賽場地風和日麗，但下午比賽場起風，陣陣的風勢沒有停，對所有選手而言都是考驗，自室內排球轉戰沙排前台電女排的王欣婷就表示，風勢對她們這組合影響很大，下午與澳門之戰，與對手鏖戰3局，最後被逆轉，賽後她相當扼腕，表示不應該輸的，除了失誤過多之外，對風適應調整的細膩度不及對手，將勝利拱手讓出。

今天下午3時吐瓦魯與菲律賓1隊之戰，由於吐瓦魯有一位選手忘記帶球衣，雖緊急趕計程車回飯店拿，而對手菲律賓隊也等了5分鐘，但仍無法及時趕到被裁判沒收比賽。

首日上午中華隊共4場賽事，男子組由中華2隊王進如／薛允瑩出戰泰國2隊J. Surin／K. Dunwinit，中華2隊出師不利以0：2（13：21、18：21）敗給泰國隊、中華3隊徐振瑋／蔡金龍出戰卡達1隊Abdallah／M. Ihab，以0：2（15：21、11：21）敗給卡達；女子組由中華3隊丁佩瑩／楊宜臻出戰澳洲1隊Johoson／Fleming，以0：2（13：21、18：21）落敗、中華2隊劉碧欣／張瑋倢出戰日本2隊Suzuka／Reika以0：2（14：21、17：21）結束比賽。

排球 中華隊

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