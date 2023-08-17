跳高／出征世界中學生U15運動會 林沛萱亞運前先暖身

第2屆世界中學生U15運動會8月19日起在巴西里約熱內盧舉行，女子跳高選手、「最強國中生」林沛萱在迎接9月杭州亞運前，將先在這項賽事亮相，她表示很期待，也會盡力參賽。

台灣代表團今天啟程前往巴西參加第2屆世界中學生U15運動會，中華民國高級中等學校體育總會下午在體育署舉辦授旗典禮，體育署長鄭世忠到場頒發新台幣10萬元加菜金，期許選手爭取佳績。

台灣代表團共遴選出44名選手參加田徑、競技體操、韻律體操及游泳4個運動種類，除了標槍好手黃潮鴻外，台灣田徑史上首名達標亞運的國中跳高女將林沛萱也將參賽。

生涯首次遠征巴西，林沛萱光在飛機上的時間就多達22個小時，她表示，會盡力去比，但也擔心時差以及當地治安問題；黃潮鴻也認為時差是考驗，他期許：「不要受傷就好。」

年僅15歲的林沛萱7月曾越級打怪挑戰亞洲田徑錦標賽，今天分享亞錦賽初體驗的心得，她表示，成人級賽事起跳高度較高，讓她覺得有壓力。

在迎接亞運之前，林沛萱除要參加世界中學生U15運動會，結束後返台還有3場比賽要比，「就先1場1場來。」