高雄辦國際巧固球賽 18日起鳳山沙排場開戰

「2023第2屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」將於18日在高雄市鳳山沙灘排球場登場，展開為期3天賽事；來自亞洲9國、32支球隊參賽，其中包括國家隊及在地高雄市代表隊。

高雄市政府運動發展局、國際巧固球總會今天舉行記者會，運發局長侯尊堯表示，近年台灣代表隊在國際巧固球比賽成績斐然，連年囊括各年齡男女組別桂冠榮耀。

侯尊堯說，高雄2017年曾主辦第2屆世界盃沙灘巧固球錦標賽，當時有16國家約200名選手、職員參賽；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台灣首場舉辦的國際巧固球賽事在高雄盛大舉辦，也期盼所有國人都能認識「台灣之光－巧固球」。

運發局表示，為了讓各國參賽球員耳目一新，主辦單位特別重新整理場地、架設網路直播平台，期待國內外選手在嶄新球場大展身手，挑戰巔峰，歡迎大家共襄盛舉，讓「巧固球」繼續成為台灣之光。

中華男子巧固球隊目前在世界排名第1、女子隊排名世界第2。主辦單位表示，雖然今年來台參賽國外選手減少，但仍有很多國外菁英隊伍摩拳擦掌、躍躍欲試，除了來台觀摩亞洲各國球技外，還有專門來挑戰台灣巧固球「霸權」的球隊。

此屆參賽國家地區，除台灣外，還有香港、澳門、新加坡、尼泊爾、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國。

主辦單位表示，來自新加坡及香港的隊伍頗有企圖心，新加坡隊伍已連續2次擊敗台灣女子代表隊，目前排名暫居世界第1，實力不可小覷，也是台灣隊奪金最大阻力；香港去年派遣球員與教練到台灣進行訓練與情蒐，想要擊敗香港隊，也需花費一番功夫。

國際巧固球總會表示，這次賽事參賽隊伍陣容堅強，堪稱世界杯巧固球賽的前哨戰，台灣男子代表隊能否持續展現比賽宰制力稱霸亞洲，女子隊能否雪恥重新站上世界第1的位置，值得拭目以待。

主辦單位提及，賽事將在臉書（Facebook）、IG同步直播，並聘請資深巧固球教練專業解說；今年賽事另一亮點是現場特別規劃觀眾席「搖滾區」，可以近距離幫參賽者加油，也給所有比賽選手們最大鼓勵與掌聲。