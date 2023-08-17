快訊

日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

日職／真的打到台灣！王柏融首轟炸裂 新庄剛志握手致意

高雄辦國際巧固球賽 18日起鳳山沙排場開戰

中央社／ 高雄17日電
「2023第2屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」18日起將在高雄市鳳山沙灘排球場展開為期3天的賽事，共邀請亞洲9個國家地區、32支隊伍分齡競賽。市府運動發展局17日舉辦記者會，期盼所有國人都能認識「台灣之光－巧固球」。 中央社
「2023第2屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」18日起將在高雄市鳳山沙灘排球場展開為期3天的賽事，共邀請亞洲9個國家地區、32支隊伍分齡競賽。市府運動發展局17日舉辦記者會，期盼所有國人都能認識「台灣之光－巧固球」。 中央社

「2023第2屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」將於18日在高雄市鳳山沙灘排球場登場，展開為期3天賽事；來自亞洲9國、32支球隊參賽，其中包括國家隊及在地高雄市代表隊。

高雄市政府運動發展局、國際巧固球總會今天舉行記者會，運發局長侯尊堯表示，近年台灣代表隊在國際巧固球比賽成績斐然，連年囊括各年齡男女組別桂冠榮耀。

侯尊堯說，高雄2017年曾主辦第2屆世界盃沙灘巧固球錦標賽，當時有16國家約200名選手、職員參賽；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台灣首場舉辦的國際巧固球賽事在高雄盛大舉辦，也期盼所有國人都能認識「台灣之光－巧固球」。

運發局表示，為了讓各國參賽球員耳目一新，主辦單位特別重新整理場地、架設網路直播平台，期待國內外選手在嶄新球場大展身手，挑戰巔峰，歡迎大家共襄盛舉，讓「巧固球」繼續成為台灣之光。

中華男子巧固球隊目前在世界排名第1、女子隊排名世界第2。主辦單位表示，雖然今年來台參賽國外選手減少，但仍有很多國外菁英隊伍摩拳擦掌、躍躍欲試，除了來台觀摩亞洲各國球技外，還有專門來挑戰台灣巧固球「霸權」的球隊。

此屆參賽國家地區，除台灣外，還有香港、澳門、新加坡、尼泊爾、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國。

主辦單位表示，來自新加坡及香港的隊伍頗有企圖心，新加坡隊伍已連續2次擊敗台灣女子代表隊，目前排名暫居世界第1，實力不可小覷，也是台灣隊奪金最大阻力；香港去年派遣球員與教練到台灣進行訓練與情蒐，想要擊敗香港隊，也需花費一番功夫。

國際巧固球總會表示，這次賽事參賽隊伍陣容堅強，堪稱世界杯巧固球賽的前哨戰，台灣男子代表隊能否持續展現比賽宰制力稱霸亞洲，女子隊能否雪恥重新站上世界第1的位置，值得拭目以待。

主辦單位提及，賽事將在臉書（Facebook）、IG同步直播，並聘請資深巧固球教練專業解說；今年賽事另一亮點是現場特別規劃觀眾席「搖滾區」，可以近距離幫參賽者加油，也給所有比賽選手們最大鼓勵與掌聲。

巧固球

延伸閱讀

遇連續降雨…木瓜水傷嚴重卻未列救助品項 立委為高雄瓜農發聲

影／高雄暴雨多處淹水…網喊「放豪雨假」 陳其邁回應了

雨彈爆擊從南到北 高雄出現百毫米雨量

產官學3強聯手 將高雄「鱻」魚變身法餐推向國際

相關新聞

圍棋／周俊勳遭控騷擾 圍棋協會：查無指控之情節

我國女棋士蘇聖芳在日前公開指控亞運圍棋隊總教練「紅面棋王」周俊勳騷擾，並聯合其他棋士霸凌一事，在日前周俊勳正式請辭國家隊...

沙排／台中銀行亞洲公開賽 我國兩組人馬晉級16強

總獎金2萬美元2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天上午在隘門沙灘開打，熱情的陽光加上不小的風勢助長比賽的困難度...

跳高／出征世界中學生U15運動會 林沛萱亞運前先暖身

第2屆世界中學生U15運動會8月19日起在巴西里約熱內盧舉行，女子跳高選手、「最強國中生」林沛萱在迎接9月杭州亞運前，將...

高雄辦國際巧固球賽 18日起鳳山沙排場開戰

「2023第2屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」將於18日在高雄市鳳山沙灘排球場登場，展開為期3天賽事；來自亞洲9國、...

世界中學生運動會授旗 我國44位選手遠赴巴西參賽

第二屆世界中學生U15運動會即將自今年8月19日至27日於巴西里約熱內盧舉行，中華代表團不缺席，此次遴選出田徑（U15及...

馬術／探訪赴歐移訓亞運隊 黃啟芳盼選手躍進巴黎奧運

FEI國際馬術總會副會黃啟芳，因著明年即將盛大登場的2024巴黎奧運，展開忙碌的行程，不但出席FEI國際馬術總會的重要會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦