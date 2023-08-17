世界中學生運動會授旗 我國44位選手遠赴巴西參賽

第二屆世界中學生U15運動會即將自今年8月19日至27日於巴西里約熱內盧舉行，中華代表團不缺席，此次遴選出田徑（U15及U18）、競技體操、韻律體操及游泳四個運動種類，共計44位選手前往參賽，並於今天下午三點於體育聯合辦公大樓三樓大禮堂舉行授旗儀式。

為了培育優秀的青年運動人才，拓展及提升國際體育活動的參與，國際學校體育總會（ISF）2021年於塞爾維亞首都貝爾格勒舉辦了第一屆世界中學生U15運動會，2023年的第二屆則由巴西里約熱內盧來承辦賽事，上屆由於疫情影響，我國並無派隊參加。

後疫情時代，為讓國內年輕好手能藉由體育賽事交流，教育部體育署委託中華民國高級中等學校體育總會組團參賽，遴選出現階段表現出色的44名國高中菁英選手及10名代表隊教練，其中包括今年全國中等學校運動會進帳六金的游泳選手趙婕涵等人，希望中華小將能藉由參加此次國際賽事，表現更上層樓。

體育署署長鄭世忠更勉勵參賽選手把握機會，發揮所長，並在與各國好手交流之際，吸取國際賽事經驗，累積成長養分。高中體總會長胡劍峯則期勉所有參賽人員，盡自己最大努力，在賽場上好好發揮，讓全世界能藉由本賽事看見台灣，看到我們的實力。

為了讓代表團能以最好的狀態參賽，教育部體育署除提供10萬元加菜金外，高中體總長期合作夥伴威德亦特別贊助了補給品及「威德運動補給飲料」，希望參賽選手們能以最佳狀態應戰，並於賽會中拿下最出色的成績。