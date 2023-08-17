馬術／探訪赴歐移訓亞運隊 黃啟芳盼選手躍進巴黎奧運

FEI國際馬術總會副會黃啟芳，因著明年即將盛大登場的2024巴黎奧運，展開忙碌的行程，不但出席FEI國際馬術總會的重要會議、參與多場資格選拔賽、更特別抽空探訪在歐洲訓練的中華馬術亞運國手們。

今年6月黃啟芳以FEI國際馬術總會亞太區第八分區主席身分，出席在愛爾蘭Millstreet舉辦的FEI巴黎奧運會亞太暨非洲區馬術三日賽的團體資格選拔賽，激烈的競爭和較量之下，由澳洲和中國大陸取得2024巴黎奧運的參賽資格。然而緊湊的行程安排，讓黃啟芳在頒獎典禮後，隨即飛往瑞士洛桑參與FEI 國際馬術總會的常務理事會和理監事會，討論國家盃系列賽比賽規則修正。

7月黃啟芳再度前往荷蘭Valkenswaard，出席FEI巴黎奧運會亞太區馬術障礙賽團體選拔賽。這場比賽的獎盃由黃啟芳親自簽名、並頒發給獲得優勝的日本與澳洲選手。特別值得一提的是，日本選手 Taizo Sugitani 杉谷泰造曾參加過六屆奧運會，賽事經驗豐富。

日前公布的2022杭州亞運中華馬術代表隊入選名單，「馬場馬術」項目有賴芷旻、葉繡華、張玉潔、黃駿傑；「障礙超越」項目則是陳御龍、謝秉洋、蕭宇宸、林子嚴。馬術國手們目前恰好在歐洲進行訓練，黃啟芳也特別抽空探訪其中幾位，包含謝秉洋、林子嚴、張玉潔、賴芷旻等人。

在辛苦的訓練過程中，黃啟芳的來訪慰問，帶給選手們很大的鼓勵，並與張玉潔上了一堂馬術課，騎乘「冰島馬」，這種馬是冰島唯一的馬品種，具有5種獨特的步態，經過訓練還會西班牙踏步和躺下。

黃啟芳勉勵馬術亞運國手們積極備戰，在比賽中把握機會好好表現，期待他們為台灣贏得亞運好成績。同時也期許馬術選手們的個人排名能夠有更多提升，躍進2024巴黎奧運的國際舞台，展現耀眼光芒。而STARFiSH星予也將做好選手們最堅強的後盾，持續為台灣馬術運動宣傳與推廣。