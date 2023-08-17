圍棋／周俊勳遭控騷擾 圍棋協會：查無指控之情節
我國女棋士蘇聖芳在日前公開指控亞運圍棋隊總教練「紅面棋王」周俊勳騷擾，並聯合其他棋士霸凌一事，在日前周俊勳正式請辭國家隊教練職務後，中華民國圍棋協會也在今天發出聲明強調，經調查後無查到指控之情節，為以正視聽，若再有不實之指控，本會將保留法律追訴權。
中華民國圍棋協會聲明：
本會為亞運主責單位，海峰棋院僅出借訓練場地，與亞運日常訓練、管理無關，本會在此為海峰棋院所帶來之困擾表達歉意。
總教練周俊勲已在日前先行請辭，並得本會准辭。本會強調，事實真相仍留待司法與公正機關進行調查，並以調查結果為主，本會不再做任何回應。
針對有媒體報導蘇姓女棋士指控亞運國家隊於訓練期間遭到不良對待，本會已深入了解，並詢問相關人士，並無查到指控之情節，為以正視聽，若再有不實之指控，本會將保留法律追訴權。
基於查明事實真相之立場，也保護棋士之權益，本會呼籲蘇姓女棋士盡快與本會聯繫，以釐清事件經過。本會未來必將站在保護棋士的立場，提供必要的協助，並做妥善的處置。
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