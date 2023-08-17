瑞星盃韻律體操國際賽18日登場 瑞莎開心成真
首屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽將從明天起一連3天，在新北市三重修德國小登場。今年共有9國選手前來參賽，主辦人、藝人瑞莎開心表示，「籌備半年終於成真。」
受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，由瑞莎成立的瑞星韻律體操協會過去2年只能舉辦國內賽事，好不容易熬過疫情，今年終於如願將賽事擴大成為國際邀請賽。
瑞莎今天接受媒體聯訪時提到，「這場賽事大概從半年前就開始籌辦，很感謝許多民間機構、企業的大力幫忙，才讓我有資源可以讓賽事順利舉辦，而許多選手的家長更是主動來幫忙布置場地，讓我很感動。」
首屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽即將登場，共有來自美國、香港、馬來西亞、菲律賓、泰國、烏克蘭、烏茲別克、韓國及地主台灣選手參賽。
瑞莎透露，6歲的大女兒也會參賽，「她的企圖心很強、很想要拿冠軍，現在她每週訓練4天、每天1.5小時，去年她也有參賽，不過因為臉上笑容不夠所以沒有得獎。」
瑞莎表示，「這次來台的裁判有一半是從國外請來、一半來自台灣，來參賽的小朋友都很努力，聽過很多都還是人生第一次出國就來台灣。我想這樣的邀請賽給了小朋友許多磨練的機會，對於未來的國手夢一定都有幫助。」
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