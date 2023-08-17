快訊

雨彈狂炸！10縣市大雨特報 新北2區淹水警戒

被偷活該？大英博物館珠寶失竊，殖民掠奪的文物爭議

瑞星盃韻律體操國際賽18日登場 瑞莎開心成真

中央社／ 台北17日電
首屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽將從明天起一連3天，在新北市三重修德國小登場，藝人瑞莎是主辦人。 聯合報記者李政龍/攝影
首屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽將從明天起一連3天，在新北市三重修德國小登場，藝人瑞莎是主辦人。 聯合報記者李政龍/攝影

首屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽將從明天起一連3天，在新北市三重修德國小登場。今年共有9國選手前來參賽，主辦人、藝人瑞莎開心表示，「籌備半年終於成真。」

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，由瑞莎成立的瑞星韻律體操協會過去2年只能舉辦國內賽事，好不容易熬過疫情，今年終於如願將賽事擴大成為國際邀請賽。

瑞莎今天接受媒體聯訪時提到，「這場賽事大概從半年前就開始籌辦，很感謝許多民間機構、企業的大力幫忙，才讓我有資源可以讓賽事順利舉辦，而許多選手的家長更是主動來幫忙布置場地，讓我很感動。」

首屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽即將登場，共有來自美國、香港、馬來西亞、菲律賓、泰國、烏克蘭、烏茲別克、韓國及地主台灣選手參賽。

瑞莎透露，6歲的大女兒也會參賽，「她的企圖心很強、很想要拿冠軍，現在她每週訓練4天、每天1.5小時，去年她也有參賽，不過因為臉上笑容不夠所以沒有得獎。」

瑞莎表示，「這次來台的裁判有一半是從國外請來、一半來自台灣，來參賽的小朋友都很努力，聽過很多都還是人生第一次出國就來台灣。我想這樣的邀請賽給了小朋友許多磨練的機會，對於未來的國手夢一定都有幫助。」

體操協會

延伸閱讀

瑞莎虧女兒沒體操天分笑容取勝 辦比賽出動老公幫掃地

瑞莎辦邀請賽首重「公平公正」 嘆：小朋友不該被影響

瑞莎辦邀請賽首重「公平公正」 嘆：小朋友不該被影響

竹縣聾啞教練跆拳道國際賽奪銀 孫樹良用肢體「無聲」傳技

相關新聞

瑞星盃韻律體操國際賽18日登場 瑞莎開心成真

首屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽將從明天起一連3天，在新北市三重修德國小登場。今年共有9國選手前來參賽，主辦人、藝人瑞莎開心...

女足世界盃／澳洲無緣決賽 仍創國內收視率紀錄

澳洲國家隊昨天在世界盃女子足球賽4強賽敗給英格蘭，無緣爭冠。但今天公布的數據顯示，這場比賽創下澳洲有紀錄以來最高的電視收...

辛辛那提女網／送對手貝果！ 謝淑薇「兩岸組合」闖過首輪

拿下今年法網女雙冠軍的「兩岸組合」謝淑薇和中國王欣瑜，今天在辛辛那提女網賽首輪僅花了42分鐘就以6比0、6比1輕取俄法組...

自行車／單車團練環騎北北基

已完成二次北高360的我們，因為要再一次陪同學一圓征服北高360的夢，趕在7月底報名截止日前再一次報名11月18日的TBA北高360賽事。距離北高360賽事還有3個月左右，所以我們規劃在賽事前需有3次長距離團練，其他時間大家再各自找時間自主練習。這次團練的路線是環騎北北基一圈，一早5點半左右天光微亮就騎著單車從家裡出發，沿著《八里自行車步道》騎乘上關渡橋後接《金色水岸自行車道》到淡水捷運站和同學們會合。所有人都到齊後，於6點40分從捷運淡水站出發，騎了7.5公里首先來到母校《新埔工專》(現在改名為聖約翰科技大學) ，拍完照後繼續往下一站《金山老街》前進，大夥於8點40分抵達《金山老街》，休息片刻後繼續往下一站《基隆外木山》出發。

東港短道滑冰高手 盼為國爭光

屏東縣東港14歲囡仔黃芊華自小就是直排輪好手，9歲和家人到加拿大遊學滑冰解癮，愛上競速溜冰，在家人支持下無縫接軌，去年在...

女足世界盃／英格蘭3比1擊敗地主澳洲 將與西班牙爭冠

世界盃女子足球賽奪冠大熱門英格蘭今天在4強賽出戰地主隊澳洲，由圖尼、韓普和魯索各進一球，終場以3比1擊潰對手，將在決賽對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦