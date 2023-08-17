辛辛那提女網／送對手貝果！ 謝淑薇「兩岸組合」闖過首輪

拿下今年法網女雙冠軍的「兩岸組合」謝淑薇和中國王欣瑜，今天在辛辛那提女網賽首輪僅花了42分鐘就以6比0、6比1輕取俄法組合布林克娃與格拉切娃，輕鬆闖進16強。

這場職業網球協會（ATP）、國際女子網球協會（WTA）共賽的辛辛那提網球賽屬於千分等級的硬地賽事，各國好手都來參賽，也為了在8月28日開打的大滿貫美國網球公開賽熱身。

謝淑薇和中國搭檔王欣瑜曾在今年的法國網球公開賽首度合作搭檔，當時2人攜手一路闖進決賽並高舉冠軍獎盃。

儘管謝淑薇和王欣瑜在辛辛那提女網賽的首輪賽事因雨延後到今天才登場，但「兩岸組合」絲毫沒有受到影響，開賽首盤就連破對手3個發球局，僅花了13分鐘就把布林克娃（Anna Blinkova）和格拉切娃（Varvara Gracheva）打到潰不成軍輕鬆以6比0拿下。

第2盤前3局雙方互保發球局，謝淑薇和王欣瑜取得2比1的局數領先，接著「兩岸組合」又開始大展身手連破對手2次發球局後，取得了5比1的遙遙領先，隨後輪到自己的發球局，謝淑薇、王欣瑜很快取得40比15的2個賽末點，最終如願收下比賽勝利。

另外「詹家姊妹」的妹妹詹皓晴和墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos），今天同樣在辛辛那提女網賽16強以7比5、6比2擊敗美國組合布雷迪（JenniferBrady）、穆罕默德（Asia Muhammad）順利挺進8強。

詹皓晴和奧爾摩斯在首盤6比5領先時輪到自己的發球局，沒想到開賽就以0比40落後，眼看就要進入搶七大戰，沒想到詹皓晴和搭檔居然連拿4分上演逆轉勝，也順利收下首盤勝利。

度過首盤的亂流後，詹皓晴和奧爾摩斯在第2局破了對手全部的4個發球局，很快的以6比2收下比賽勝利。