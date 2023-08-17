自行車／單車團練環騎北北基

日期 : 8/13 (日)

天氣炎熱

集合時間：AM 6:30

集合地點 ：淡水捷運站7-11 （新滬站門市）

團練路線 : 蘆洲家裡出發→淡水捷運站集合→聖約翰科大(原母校新埔工專) →三芝→石門→金山老街→萬里→基隆外木山→基隆火車站→走台5線到八堵火車站→汐止→南港→社子→關渡→蘆洲

全程距離 : 117 公里

騎乘時間 : 約6小時 (均速約20公里)

爬升海拔 : 700 公尺

已完成二次北高360的我們，因為要再一次陪同學一圓征服北高360的夢，趕在7月底報名截止日前再一次報名11月18日的TBA北高360賽事。距離北高360賽事還有3個月左右，所以我們規劃在賽事前需有3次長距離團練，其他時間大家再各自找時間自主練習。這次團練的路線是環騎北北基一圈，一早5點半左右天光微亮就騎著單車從家裡出發，沿著《八里自行車步道》騎乘上關渡橋後接《金色水岸自行車道》到淡水捷運站和同學們會合。所有人都到齊後，於6點40分從捷運淡水站出發，騎了7.5公里首先來到母校《新埔工專》(現在改名為聖約翰科技大學) ，拍完照後繼續往下一站《金山老街》前進，大夥於8點40分抵達《金山老街》，休息片刻後繼續往下一站《基隆外木山》出發。

由於天氣炎熱大夥決定騎到外木山找個地方休息一下，喝杯冰咖啡提神消暑一下，但不到10點我們就抵達《雞籠外木山景觀咖啡》，此時老闆才正要準備開始營業而已，大夥先拍個照找個位置欣賞無敵海景，經過20分鐘的等待我們點的冰咖啡、芒果冰沙及厚片吐司也都陸續上桌，大家都已等不急想大快朵頤一番!用完餐點時間已來到快11點了，由於此時我們才只騎了一半的路程，所以趕快啟程往台北方向前進，經過了《基隆火車站》後，走台5線到《八堵火車站》，然後經過汐止到南港然後轉入《基隆河河濱自行車道》後，大夥就依自己停車位置或住家方向分頭前進，之後我就自行騎到社子後接關渡後上關渡橋騎回蘆洲，完成今天單車團練環騎北北基的行程。

一早5點半左右天光微亮就騎著單車從家裡出發，經過五股觀音坑溪口。

八里自行車步道淡水河美麗晨曦

06：10 率先抵達集合地點：淡水捷運站內7-11新滬門市。所有人都到齊後，於6點40分從捷運淡水站出發。

騎了7.5公里首先來到母校《新埔工專》(現在改名為聖約翰科技大學) ，拍完照後繼續往下一站《金山老街》前進。

石門區休息片刻

於8點40分抵達《金山老街》，休息片刻後繼續往下一站《基隆外木山》出發。

大夥於湖海路迴轉外木山。

來到左手邊的外木山咖啡。

抵達雞籠外木山景觀咖啡。

在此外木山咖啡可遠眺基隆嶼。

悠閒的欣賞著美麗的無敵海景。

喝杯提神消暑的冰咖啡。

花生厚片吐司。

冰冰涼涼的芒果冰沙。

大夥一起於外木山咖啡拍照留影。

抵達基隆火車站。

環騎北北基軌跡。