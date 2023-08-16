快訊

南部6縣市大雨特報 低壓帶雨彈還要再轟3天

自爆出軌3女…群創已婚處長「男女關係混亂」 前主管揭內幕：早警告過

女足世界盃／英格蘭3比1擊敗地主澳洲 將與西班牙爭冠

中央社／ 雪梨16日綜合外電報導
世界盃女子足球賽奪冠大熱門英格蘭在4強賽出戰地主隊澳洲，終場以3比1擊潰對手，將在決賽對決西班牙爭冠。圖／路透社
世界盃女子足球賽奪冠大熱門英格蘭在4強賽出戰地主隊澳洲，終場以3比1擊潰對手，將在決賽對決西班牙爭冠。圖／路透社

世界盃女子足球賽奪冠大熱門英格蘭今天在4強賽出戰地主隊澳洲，由圖尼、韓普和魯索各進一球，終場以3比1擊潰對手，將在決賽對決西班牙爭冠。

法新社報導，曾奪下歐洲女足賽事冠軍的英格蘭隊過去兩屆世界盃都止步4強，這次終於首度進入決賽。

曼聯女足球員圖尼（Ella Toone）在中場休息前9分鐘，在禁區內起腳射門進網，取得1比0領先。

澳洲當家球星柯爾（Sam Kerr）下半場第63分鐘在30碼外起腳長射中的，扳成1平。

但8分鐘後，英格蘭前鋒韓普（Lauren Hemp）強行闖入禁區，趁澳洲退防失誤攻破大門，助球隊取得領先優勢；魯索（Alessia Russo）則在比賽還剩4分鐘時，再度破門添加保險分，將比數改寫成3比1。

英格蘭20日將在雪梨「澳洲體育場」（StadiumAustralia）與以2比1擊敗瑞典的西班牙爭奪冠軍。

英格蘭

延伸閱讀

女足世界盃／主辦國紐西蘭掀足球旋風 觀戰人數創紀錄

女足世界盃／西班牙2比1擊敗瑞典 首度踢進冠軍賽

女足世界盃／澳洲挺進準決賽 前副總理羞認看錯比賽

女足世界盃／英格蘭2比1踢倒哥倫比亞 晉級4強

相關新聞

女足世界盃／英格蘭3比1擊敗地主澳洲 將與西班牙爭冠

世界盃女子足球賽奪冠大熱門英格蘭今天在4強賽出戰地主隊澳洲，由圖尼、韓普和魯索各進一球，終場以3比1擊潰對手，將在決賽對...

足球／國小世界盃國際邀請賽 台灣代表隊男女首日告捷

2023國小世界盃國際邀請賽今天在台北市立大學天母校區體育館盛大開踢，來自日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼的5國代表隊，...

台塑盃網賽／教練下來打！尤敬謀會外打到16強

近期雖從選手轉任教練，我國網將尤敬謀仍把誤難得在台灣出賽機會，2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽從會外賽連勝2場晉級，...

足球／男足9月8日迎戰菲律賓 懷特：以最佳陣容應戰

中華足球協會將於9月8日在高雄國家體育場辦理今年第二場主場國際積分邀請賽，邀請到同樣在亞洲實力不俗的菲律賓男子國家代表隊...

足球／梅西「世界波」接近個人紀錄 6戰高效進9球率隊闖決賽

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天在美墨聯賽盃踢進一記「世界波」，率邁阿密國際以4：1大勝費城聯合，搶下盃決賽門票。梅西轉戰MLS後，6場比賽累積9次進球，比隊友馬丁尼茲（Josef

綠茵瞭望／曼城引援進化論 變身聰明土豪

曼城隊上賽季完成了英超三連霸及三冠王（歐冠、英超、足總杯）的壯舉，擺脫了過去土豪的形象，晉身足壇豪門。不過，本賽季京多安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦