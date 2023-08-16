女足世界盃／英格蘭3比1擊敗地主澳洲 將與西班牙爭冠

世界盃女子足球賽奪冠大熱門英格蘭今天在4強賽出戰地主隊澳洲，由圖尼、韓普和魯索各進一球，終場以3比1擊潰對手，將在決賽對決西班牙爭冠。

法新社報導，曾奪下歐洲女足賽事冠軍的英格蘭隊過去兩屆世界盃都止步4強，這次終於首度進入決賽。

曼聯女足球員圖尼（Ella Toone）在中場休息前9分鐘，在禁區內起腳射門進網，取得1比0領先。

澳洲當家球星柯爾（Sam Kerr）下半場第63分鐘在30碼外起腳長射中的，扳成1平。

但8分鐘後，英格蘭前鋒韓普（Lauren Hemp）強行闖入禁區，趁澳洲退防失誤攻破大門，助球隊取得領先優勢；魯索（Alessia Russo）則在比賽還剩4分鐘時，再度破門添加保險分，將比數改寫成3比1。

英格蘭20日將在雪梨「澳洲體育場」（StadiumAustralia）與以2比1擊敗瑞典的西班牙爭奪冠軍。