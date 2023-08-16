足球／國小世界盃國際邀請賽 台灣代表隊男女首日告捷

2023國小世界盃國際邀請賽今天在台北市立大學天母校區體育館盛大開踢，來自日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼的5國代表隊，要和分別來自台中市協和國小及花蓮東里國小的台灣男女代表隊一決雌雄，而首日我國兩支隊伍最終都傳來奪勝捷報。

迷你足球推廣大使許淑華在開幕時表示，很高興能看到台灣首度舉辦基層足球國際聯誼賽事，可以邀請不同國家的小選手一起切磋球技，跟國際接軌，同時也配合協助推廣台灣獨特的優良農產品，也順便推廣台北市的觀光並做好小國民外交，將台灣的美好事物讓世界看到。

台灣男子代表隊協和國小在今天上午首戰遇上馬來西亞代表隊，剛從芬蘭赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽獲得第5名的協和國小，開賽還未能適應馬來西亞的快速球風，節奏被對手拖著走，在隊長林子齊將節奏掌控得宜，靠平日培養的默契配合並帶領隊友搭配小組戰術多點開花，最後以5：1拿下首勝。

教練許忠全賽後表示，東南亞國家的球員身材雖然矮小，不過在速度上卻比歐美國家快上許多也更靈活，隊長林子齊也表示，幾個關鍵的進攻都有把握住，這是他首次對上東南亞球隊，還在適應快速的攻守轉換球風，有信心將冠軍留在台灣。

女子組首戰花蓮東里國小對上泰國，這也是她們生涯首度遭遇外國球隊，開賽時便因過度緊張而施展不開，開賽17分鐘才由莊芯菱在右翼起腳率先破網，但隨後又被泰國隊在上半場終了前一分半鐘追平；下半場開賽9分鐘才由悶了大半場的胡巧柔在左邊底線起腳踢進超前分，緊接著在比賽終了前一分半鐘又踢進保險分，終場便以3：1拿下首勝。

賽後胡巧柔難掩興奮之情表示，因為太想幫國家留下冠軍盃，才會緊張到綁手綁腳，幸好下半場醒過來火力全開。

教練杜國勝賽後也表示，泰國隊素質及陣容已接近國家隊實力，由於賽前對泰國隊有觀察練習狀況，並叮嚀球員做好對手進攻撞牆後導中的防守，並做好防守反擊戰術，才辛苦的拿下首勝。