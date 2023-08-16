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台塑盃網賽／教練下來打！尤敬謀會外打到16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
尤敬謀延續會外賽連勝，闖進台塑盃16強。圖／中華網協提供
尤敬謀延續會外賽連勝，闖進台塑盃16強。圖／中華網協提供

近期雖從選手轉任教練，我國網將尤敬謀仍把誤難得在台灣出賽機會，2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽從會外賽連勝2場晉級，今天會內首輪再以直落2晉級，成為16強中的5名「地主」成員。

尤敬謀今天會內首輪面對另一名會外賽晉級的阿格瓦，善於在紅土作戰的尤敬謀保住自己第一盤6個發球局，並靠關鍵第12局的成功破發，以7：5先下一城；第二盤同樣不給對手任何破發機會，自己則是逼出對手6個破發點，順利以6：3搶下勝利，本周3戰還未失一盤。

另一場男單會內首輪對決，由日本好手西協一樹碰列大會第2種子的印度選手辛格，身高有191公分的辛格有著強而有力的發球，第一盤雙方互破一個發球局來到「搶7大戰」但，以7：6（7：5）搶下省盤的辛格，第二盤4：6失守，關鍵第三盤在體力流失下以3：6讓出，爆出首輪冷門。

今天另場3盤大戰，由地主小將呂鎮宇拍出驚奇，他面對保加利亞好手李奧尼德雖以4：6棄守讓出，但第二盤放慢節奏，試著先將球控制在場內，等到有機會在積極進攻，此招也奏效，第二盤先以6：4拿下，決勝盤再2度破發成功，最終以6：3搶下，晉級16強。

「近期花了很多時間在調整自己的發球，今天這場比賽，發球有發揮出來。」呂鎮宇很開心能拿下比賽比賽勝利，加入黃琮豪李冠毅、尤敬謀和尹邦碩的晉級行列，他說：「會努力爭取最佳成績。」

李冠毅 黃琮豪

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