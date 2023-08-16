足球／男足9月8日迎戰菲律賓 懷特：以最佳陣容應戰

中華足球協會將於9月8日在高雄國家體育場辦理今年第二場主場國際積分邀請賽，邀請到同樣在亞洲實力不俗的菲律賓男子國家代表隊來台進行交流，今天記者會也由本次賽事宣傳影片揭開序幕，經過網路票選後，足協也公布國家代表隊官方暱稱「Blue Wings」藍翼軍團以及官方應援口號「Aka La Lima」永不言敗。

中華男足在6月16日迎來久違的主場賽事，在高雄國家體育場與亞洲勁旅泰國經過90分鐘激戰，從一開始旅外選手蔡立靖折射進球取得領先，雖然隨後被泰國兩顆進球超前，最後關鍵時刻，吳彥澍助攻陳庭揚頭槌逼和對手，讓進場近7000位以及線上觀賞超過2萬名球迷大呼過癮。9月8日將再次到高雄國家體育場迎戰來訪的菲律賓國家代表隊。

本次主場國際積分邀請賽也是2026年美加墨世界盃資格賽第一輪的前哨戰，足協在體育署國際組與高雄市政府與運動發展局的協助下，邀請外隊來台交流「以賽代訓」調整自身技、戰術，積極備戰10月份即將進行的世界盃資格賽首輪賽事，也希望國內球迷能踴躍前來高雄國家體育場和中華隊一起捍衛主場，當然也歡迎在台菲律賓朋友將進場為其國家隊加油。

高雄市政府秘書長郭添貴代表市長陳其邁出席記者會並表示，6月份中華隊與泰國的激烈交手，讓全場觀眾拍掌叫好，市長陳其邁也在觀眾席中與球迷朋友一同感受足球魅力，很高興足協再次能來到高雄辦理國際足球賽事讓中華隊備戰緊接而來的世界盃資格賽，提升高雄與台灣國際能見度。

中華男足總教練懷特（Gary White）表示，9月份的賽事會全力以最佳陣容來整合應戰，包含旅外好手的招募，持續打造磨合中華隊的陣型與文化，帶著新的暱稱與口號，藍翼軍團勢必要和全場球迷一起帶著最強的氣勢進入世界盃資格賽事。

足協理事長王麟祥自上任以來不斷推動足球發展，6月份對陣泰國，足協策劃傾全力促成「多螢多頻」、全方位的賽事轉播服務，頻道之多、平台之廣堪稱國內足球賽事轉播史之最。除了鼓勵球迷多多進場支持中華隊，希望透過這樣普及的方式讓全台各地的觀眾，透過各種螢幕讚聲應援、享受足球比賽的刺激。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將於9月8日晚上7點在高雄國家體育場進行，中華男足隊迎戰菲律賓國家隊，賽事售票在udn售票網上架販售，全票300元、優待票100元，希望吸引更多球迷進場為中華隊加油。