足球／梅西「世界波」接近個人紀錄 6戰高效進9球率隊闖決賽

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天在美墨聯賽盃踢進一記「世界波」，率邁阿密國際以4：1大勝費城聯合，搶下盃決賽門票。梅西轉戰MLS後，6場比賽累積9次進球，比隊友馬丁尼茲（Josef Martínez）少踢24場，卻並列球隊賽季進球王。

本場比賽第20分鐘，梅西成功進球，是一記31.8公尺的遠射，據《Opta Sports》統計，這是梅西俱樂部生涯第713顆進球，距離只僅次2012年對馬略卡的32公尺進球。

What can't he do?! 🐐



Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV — Major League Soccer (@MLS) 2023年8月15日

梅西6場比賽累計9次球及1次助攻，他的出賽數比馬丁尼茲少24場，卻並列隊內進球王。隊史進球王是梅西的昔日國家隊戰友伊瓜因（Gonzalo Higuain），他在邁阿密國際總共進29球。

邁阿密國際拉出本季最長的6連勝，他們晉級美國時間周六的聯賽盃決賽，將對陣納什維爾隊。