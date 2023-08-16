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足球／凱塞多1.15億英鎊加盟切爾西 成英超最貴轉會男

台灣醒報／ 台北報導
厄瓜多天才後腰（防守中場）凱塞多以破英超紀錄的1.15億鎊加盟切爾西，足壇新任當紅炸子雞。 路透社
厄瓜多天才後腰（防守中場）凱塞多以破英超紀錄的1.15億鎊加盟切爾西，足壇新任當紅炸子雞。 路透社

英超足壇史上最貴的轉會男、厄瓜多後腰凱塞多究竟是何許人也？2年半從身價僅僅400萬英鎊、飆漲到1.15億英鎊轉會。21歲的凱塞多出身貧寒，當年是教練支付他的交通費與伙食費，才讓凱塞多能踢球。17歲的凱塞多在厄瓜多聯賽就引起歐洲豪門注意，隨後以400萬鎊加盟英超布萊頓，培養兩年半成英超頂級後腰，被切爾西1.15億鎊破紀錄帶走，麻雀成功變鳳凰。

厄瓜多的神奇男孩

據《外媒》報導，英超足壇史上最貴的轉會在今年夏季連破兩次，先是英格蘭國家隊王牌後腰「米哥」賴斯以1.05億鎊轉戰兵工廠，但日前切爾西也出招，在砸錢大戰擊敗另一隻豪門利物浦，將雙方都眼饞已久的頂級後腰（防守中場）凱塞多帶到斯坦福橋球場，轉會費來到1.15億鎊，凱塞多成為英超史上的標王（轉會費最高）。而這位21歲的厄瓜多小孩，兩年半前身價僅僅400萬鎊！

莫伊塞斯．凱塞多出身微寒，是家中十子的么兒，來自厄瓜多首都基多以西100英里的一個貧窮社區，在社區內他被稱為厄爾尼諾莫伊（小男孩莫伊的意思），若非住在當地的足球教練支付凱塞多的交通費與伙食費，他也無法踏入足球的世界、加入改變人生的首支俱樂部山谷獨立。

22/23賽季眾人知

凱塞多在山谷獨立的青訓隊迅速展露足球天賦，年僅17歲就從U20隊入選成人隊，開始引起歐洲豪門注意，19歲的凱塞多最終以400萬鎊加入英超球隊「海鷗」布萊頓，海鷗擁有強力的球探與分析系統，年輕的凱塞多先被租借到歐洲二流聯賽歷練，他在21/22賽季把握海鷗主力重傷的機會、搶下先發後腰一席，開啟自己的故事。該賽季凱塞多出戰8場、球隊拿下5勝，僅輸1場，海鷗也寫下隊史最佳排名。

22/23賽季更讓凱塞多成為英超當紅炸子雞，成為英超唯二寫下搶斷、攔截、創造機會都破40次的超全能中場選手，而本職後腰的他在搶斷項目更是誇張的100次，他在去年卡達世足也率領厄瓜多踢出不俗表現，正如海鷗主帥德澤爾比所說，「凱塞多解讀比賽能力很強，能適應各個位置」。

麻雀變鳳凰

最終在「缺腰」的兩大豪門切爾西與利物浦錢鬥中，由切爾西以破英超轉會紀錄的1.15億鎊帶走凱塞多，這位才剛要22歲的年輕選手僅花兩年半就從400萬鎊來到1.15億鎊，完成麻雀變鳳凰的故事。

他國內的母俱樂部山谷獨立也獲得二轉分成（海鷗賣掉的二次轉會分成）：一筆高達2900萬鎊的鉅款，凱塞多新簽的8年合約與調薪，也讓他能帶給家人更好的生活，這位天才後腰將繼續在新賽季席捲英超。

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英超 利物浦 兵工廠

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