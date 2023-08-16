足球／正式官宣！ 內馬爾2年約加盟沙聯希拉爾隊

沙烏地阿拉伯職業足球聯賽的希拉爾隊（Al-Hilal）今天透過社群媒體宣布，正式簽下31歲的巴西球星內馬爾（Neymar），合約為兩個賽季。

內馬爾在法國甲級足球聯賽上季冠軍巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）效力6年後，決定離開法國球隊，轉至希拉爾隊。

據巴西體育新聞網站ge報導，希拉爾隊19日將在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riad）正式讓內馬爾亮相。這一天，希拉爾隊將在沙烏地超級聯賽第二輪主場迎戰法伊哈隊（Al-Fayha），但內馬爾上場幾分鐘的可能性不大。

內馬爾昨天在巴黎體檢並簽署總值3.2億歐元（約新台幣111.6億元）的2個賽季合約，包括薪酬和廣告協定。這是足球史上非歐洲球隊簽下金額最高、待遇最好的合約。

📸 The HISTORICAL is coming @neymarjr 🤩💙#Neymar_Hilali 💙 pic.twitter.com/twy8K72I7K — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) 2023年8月15日

希拉爾隊是沙烏地阿拉伯最受歡迎的球隊，承諾為內馬爾的加盟舉辦一場大型歡迎活動。希拉爾隊也是沙烏地阿拉伯目前轉會市場上最大的投資球隊。

除內馬爾外，希拉爾隊還以5500萬歐元（約合新台幣19億1562萬元）簽下之前效力英格蘭足球超級聯賽球隊狼隊（Wolverhampton）的尼佛斯（Rúben Neves），以6000萬歐元（約合新台幣20億8976萬元）簽下前俄羅斯球隊齊尼特隊（Zenit）前鋒馬爾科姆（Malcom）等球星。

內馬爾因右腳踝嚴重受傷遠離球場5個多月，他在3月動手術，錯過了2022/23賽季的剩餘時間，一週前才恢復上場比賽，在巴黎聖傑曼隊對陣韓國全北現代汽車隊的友誼賽中攻入兩球並助攻。

隨著轉會到沙烏地阿拉伯，內馬爾結束他在歐洲足球的10個賽季，其中包括在巴黎聖傑曼隊的6年。

內馬爾作為歷史上最貴的球員加盟巴黎聖傑曼隊後，出賽173場攻進118球77助攻，贏得13個冠軍，包括5屆法國錦標賽，以及2020年冠軍聯賽的亞軍，巴黎聖傑曼隊史進球榜上位列第4。