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足球／內馬爾告別PSG 昔日大巴黎三巨頭僅剩姆巴佩

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
內馬爾告別大巴黎，正式加盟沙國聯賽。 路透社
內馬爾告別大巴黎，正式加盟沙國聯賽。 路透社

相關球會今天都宣布，巴西巨星內馬爾（Neymar）已與沙烏地阿拉伯聯賽豪門球隊希拉爾（Al Hilal）簽約，將告別效力6個球季的法國甲級足球聯賽冠軍常客巴黎聖傑曼（PSG），繼葡萄牙巨星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）和法國名將本澤馬（Karim Benzema）之後以天價合約轉戰沙國。

法新社報導，31歲的內馬爾在希拉爾隊社群媒體帳戶張貼的影片表示：「我在沙烏地阿拉伯，我是希拉爾隊一員。」

PSG主席阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）在聲明中說：「向內馬爾這樣的傳奇球星道別，總不是件容易的事，他是世界上最優秀的球員之一。」

「我絕不會忘記他來巴黎聖傑曼那天，以及過去6年對我們球會和計畫的貢獻。我們一起度過很棒的時光，內馬爾將永遠是我們歷史很重要的一部分。」

內馬爾2017年被以2億2000萬歐元轉會費，從西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納隊（Barcelona）轉會至巴黎聖傑曼隊，幾週後，天才前鋒姆巴佩（KylianMbappe）也被延攬至巴黎聖傑曼。

內馬爾為PSG出賽173場，攻進118球，為球隊贏得5座法甲和3座法國盃（French Cup）冠軍，不過他在效力PSG這段期間，也不時為傷痛所苦，今年3月因腳踝韌帶傷勢賽季提前報銷，直到PSG上月底在新賽季前赴亞洲踢熱身賽時才歸隊。

內馬爾離開後，巴黎聖傑曼一口氣失去兩大球星，阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）今年稍早就已離隊加盟美國足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際（InterMiami CF），PSG三巨頭現在僅剩姆巴佩。

上個月，希拉爾隊提出3億歐元轉會報價想挖角姆巴佩，但據傳姆巴佩拒絕會晤希拉爾隊代表。姆巴佩和PSG積極對話後，13日已歸隊訓練。

根據一位知悉內情的消息人士，內馬爾在希拉爾隊「一個球季將能賺1億歐元（約新台幣34.87億元），PSG在2017年為內馬爾支付的2億2000萬歐元轉會費，將可拿回將近1億歐元。

內馬爾 姆巴佩 C羅

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