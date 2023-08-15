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台塑盃網賽／延續世大運雙金手感 黃琮豪輕騎過關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大會三號種子黃琮豪晉級第二輪。圖／中華網協提供
大會三號種子黃琮豪晉級第二輪。圖／中華網協提供

2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽會內賽今天在台南市新營網球場點燃戰火，剛在成都世大運獲得雙金的黃琮豪，名列男單第3種子，和2017年台北世大運國手李冠毅都順利闖關，進擊16強。

黃琮豪上周才從成都返國，經過約一周休息調整就投入台塑盃，第一輪面對旅美台將羅翊睿，黃琮豪沒給對手太多機會，以6：3先下一城，盤末申請醫療暫停的羅翊睿第二盤選擇傷退，讓黃琮豪提前拿到晉級門票。

李冠毅面對獲頒外卡的同胞林南勳，李冠毅近期在職業賽場上表現優異，對於紅土場地作戰也相當擅長，無論是發球到抽球，各項數據均優於對手，尤其一發得分率高達百分之90，輕鬆以兩個6：1前進16強。

「因為疫情的關係，加上先前服兵役，台灣也有長達3年的時間沒有舉辦國際職業賽事，所以自己會很珍惜可以在台灣出賽的機會。」李冠毅也提到，每一場都要步步為營，先不預設太多。

明天第2天會內賽成同樣於台南市新營網球場進行，地主好手包含尤敬謀、王愷翊、呂鎮宇、尹邦碩將輪番上場接受外國選手的強力挑戰，雙打賽程也將於下午同步開戰。

李冠毅 黃琮豪 成都世大運

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