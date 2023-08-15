遭女棋士控霸凌、性騷 「紅面棋王」周俊勳道歉並火速請辭亞運圍棋總教練
擔任今年杭州亞運圍棋總教練的「紅面棋王」周俊勳，由於遭媒體爆料指曾性騷及霸凌被稱為「棋界宋慧喬」的蘇聖芳，他下午雖發文澄清，表示相關指控子虛烏有，將配合圍棋協會、國訓中心調查；但晚間他再度發文，決定請辭亞運圍棋教練之職務。
日前體育署公布今年亞運圍棋參賽名單包括男選手6人，許家元、許皓鈜、賴均輔、王元均、林君諺、徐靖恩，與女選手4人，黑嘉嘉、盧鈺樺、楊子萱、李嘉馨。其中完整教練名單尚未公布，但周俊動已受圍棋協會請託擔任此次中華隊總教練。
周俊勳於今天被媒體爆料涉及性騷及霸凌一事，對他形象影響極大，雖予以否認，但仍於晚間決定請辭，並說，「俊動仍會全力配合國訓中心調查，協助釐清每一項指控，該負的責任我一定負責到底。」
此外，周俊動也對整體事件認錯，並對蘇聖芳表達道歉之意。
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