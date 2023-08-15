女足世界盃／西班牙2比1擊敗瑞典 首度踢進冠軍賽

首度闖進世界盃女子足球賽4強的西班牙今天迎戰較具經驗的瑞典，終場以2比1擊敗對手，隊史首度踢進冠軍賽，下一場將對決奪冠熱門英格蘭或共同主辦國澳洲。

法新社報導，西班牙與瑞典對決是場風格迥異的比賽，前者擁有較卓越技術和令人目眩神迷的傳球，而後者則較注重身體對抗和利用死球機會。

瑞典名列世界第3，是4強中排名最高的隊伍，西班牙則排名第6。即將在另一場4強賽碰頭的英格蘭及澳洲則分別名列第4及第10。

瑞典在近4屆世界盃有3次踢進4強，儘管先前從未贏得冠軍，但瑞典在賽前相信經驗帶給他們優勢。相較之下，西班牙這次是首度闖進世界盃4強。

在今天比賽中，兩隊在上半場皆無進球，在下半場第81分鐘時，西班牙前鋒阿因戈諾（Salma CelesteParalluelo Ayingono）在球門前起腳破網，助球隊取得1比0領先。

在下半場第88分鐘，瑞典前鋒布羅姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）接獲隊友頭頂短傳，在禁區射門破網，將比分扳成1比1。

不過，西班牙隨即在下半場第89分鐘時獲得角球機會，後衛卡孟納（Olga Carmona）在禁區外強勁射門，助球隊再下一城，終場以2比1淘汰瑞典。