聽新聞
test
0:00 / 0:00
女足世界盃／西班牙2比1擊敗瑞典 首度踢進冠軍賽
首度闖進世界盃女子足球賽4強的西班牙今天迎戰較具經驗的瑞典，終場以2比1擊敗對手，隊史首度踢進冠軍賽，下一場將對決奪冠熱門英格蘭或共同主辦國澳洲。
法新社報導，西班牙與瑞典對決是場風格迥異的比賽，前者擁有較卓越技術和令人目眩神迷的傳球，而後者則較注重身體對抗和利用死球機會。
瑞典名列世界第3，是4強中排名最高的隊伍，西班牙則排名第6。即將在另一場4強賽碰頭的英格蘭及澳洲則分別名列第4及第10。
瑞典在近4屆世界盃有3次踢進4強，儘管先前從未贏得冠軍，但瑞典在賽前相信經驗帶給他們優勢。相較之下，西班牙這次是首度闖進世界盃4強。
在今天比賽中，兩隊在上半場皆無進球，在下半場第81分鐘時，西班牙前鋒阿因戈諾（Salma CelesteParalluelo Ayingono）在球門前起腳破網，助球隊取得1比0領先。
在下半場第88分鐘，瑞典前鋒布羅姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）接獲隊友頭頂短傳，在禁區射門破網，將比分扳成1比1。
不過，西班牙隨即在下半場第89分鐘時獲得角球機會，後衛卡孟納（Olga Carmona）在禁區外強勁射門，助球隊再下一城，終場以2比1淘汰瑞典。
西班牙將於冠軍賽迎戰英格蘭或澳洲，這兩隊將於明天遭遇爭奪冠軍賽門票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言