籃球／20屆菁英盃隊伍數創新高 香港隊伍慕名到花蓮

東台灣暑假籃球盛事菁英盃，今年邁入第20屆，連同第37屆王母盃全國籃球錦標賽，光是隊伍數就超過240隊，創下賽史紀錄，還有主動報名的香港隊伍，花蓮縣籃球協會理事長莊木忠盼賽事持續發展，成為一年一度行銷花蓮的最好機會。

莊木忠提到，菁英盃籃球賽今年進入第20年，總賽程超過440場、參與球隊的隊職員超過4000人，今年還增辦國小組，都是賽會新紀錄，「非常感謝花蓮縣府對體育活動的熱情參與和耕耘，也感謝遠道而來的香港協恩中學，歡迎妳們每年都來。」

擔任花蓮縣籃球協會理事長已6年的莊木忠表示，後疫情時代下，隊伍報名踴躍，香港協恩中學也是慕名而來主動報名，「賽事一年比一年盛大，希望國外參與隊伍愈多愈好，花蓮好山好水，用籃球做運動外交。」

除增設國小組，菁英盃今年還獲得Conti支持，提供120顆比賽用球，今天董事長楊惟超也親自到花蓮，除參與下午開幕儀式，也在場觀賞高男甲組松山高中和泰山高中的「雙山大戰」。