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籃球／20屆菁英盃隊伍數創新高 香港隊伍慕名到花蓮

聯合報／ 記者曾思儒／花蓮即時報導
花蓮暑假籃球盛事菁英盃邁入第20屆，連同第37屆王母盃全國籃球錦標賽，選手和隊職員合計超過4千人。記者曾思儒／攝影
花蓮暑假籃球盛事菁英盃邁入第20屆，連同第37屆王母盃全國籃球錦標賽，選手和隊職員合計超過4千人。記者曾思儒／攝影

東台灣暑假籃球盛事菁英盃，今年邁入第20屆，連同第37屆王母盃全國籃球錦標賽，光是隊伍數就超過240隊，創下賽史紀錄，還有主動報名的香港隊伍，花蓮縣籃球協會理事長莊木忠盼賽事持續發展，成為一年一度行銷花蓮的最好機會。

莊木忠提到，菁英盃籃球賽今年進入第20年，總賽程超過440場、參與球隊的隊職員超過4000人，今年還增辦國小組，都是賽會新紀錄，「非常感謝花蓮縣府對體育活動的熱情參與和耕耘，也感謝遠道而來的香港協恩中學，歡迎妳們每年都來。」

擔任花蓮縣籃球協會理事長已6年的莊木忠表示，後疫情時代下，隊伍報名踴躍，香港協恩中學也是慕名而來主動報名，「賽事一年比一年盛大，希望國外參與隊伍愈多愈好，花蓮好山好水，用籃球做運動外交。」

除增設國小組，菁英盃今年還獲得Conti支持，提供120顆比賽用球，今天董事長楊惟超也親自到花蓮，除參與下午開幕儀式，也在場觀賞高男甲組松山高中泰山高中的「雙山大戰」。

楊惟超提到，公司對公益活動不吝於付出，也樂意投入基層，且對自家產品很有自信，適逢菁英盃20年，公司共襄盛舉，期待一起培育出更多籃壇未來之星。

花蓮暑假籃球盛事菁英盃邁入第20屆，今天下午開幕儀式的阿美族表演。記者曾思儒／攝影
花蓮暑假籃球盛事菁英盃邁入第20屆，今天下午開幕儀式的阿美族表演。記者曾思儒／攝影
花蓮縣政府秘書長饒忠（左）致贈感謝狀給Conti董事長楊惟超。記者曾思儒／攝影
花蓮縣政府秘書長饒忠（左）致贈感謝狀給Conti董事長楊惟超。記者曾思儒／攝影
花蓮暑假籃球盛事菁英盃邁入第20屆。記者曾思儒／攝影
花蓮暑假籃球盛事菁英盃邁入第20屆。記者曾思儒／攝影

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