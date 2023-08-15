籃球／20屆菁英盃隊伍數創新高 香港隊伍慕名到花蓮
東台灣暑假籃球盛事菁英盃，今年邁入第20屆，連同第37屆王母盃全國籃球錦標賽，光是隊伍數就超過240隊，創下賽史紀錄，還有主動報名的香港隊伍，花蓮縣籃球協會理事長莊木忠盼賽事持續發展，成為一年一度行銷花蓮的最好機會。
莊木忠提到，菁英盃籃球賽今年進入第20年，總賽程超過440場、參與球隊的隊職員超過4000人，今年還增辦國小組，都是賽會新紀錄，「非常感謝花蓮縣府對體育活動的熱情參與和耕耘，也感謝遠道而來的香港協恩中學，歡迎妳們每年都來。」
擔任花蓮縣籃球協會理事長已6年的莊木忠表示，後疫情時代下，隊伍報名踴躍，香港協恩中學也是慕名而來主動報名，「賽事一年比一年盛大，希望國外參與隊伍愈多愈好，花蓮好山好水，用籃球做運動外交。」
除增設國小組，菁英盃今年還獲得Conti支持，提供120顆比賽用球，今天董事長楊惟超也親自到花蓮，除參與下午開幕儀式，也在場觀賞高男甲組松山高中和泰山高中的「雙山大戰」。
楊惟超提到，公司對公益活動不吝於付出，也樂意投入基層，且對自家產品很有自信，適逢菁英盃20年，公司共襄盛舉，期待一起培育出更多籃壇未來之星。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言