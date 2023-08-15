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遭控性騷與霸凌蘇聖芳 「紅面棋王」周俊勳反擊：子虛烏有

中央社／ 台北15日電
「紅面棋王」周俊勳。 報系資料照
「紅面棋王」周俊勳。 報系資料照

27歲的圍棋棋士、被稱為「棋界宋慧喬」的蘇聖芳，透過媒體指控「紅面棋王」周俊勳性騷，並聯合其他棋士對她霸凌。周俊勳今天在臉書發文澄清，相關指控子虛烏有，將配合圍棋協會、國訓中心調查。

距離杭州亞運僅剩1個多月，鏡週刊報導，蘇聖芳去年在亞運圍棋培訓隊期間，遭總教練周俊勳摸背，在她制止後，周俊勳聯合其他成員霸凌她。

周俊勳今天在臉書發文表示，從一開始的錯愕，到現在則是有更多的不解與難過。但他強調，相關指控都是子虛烏有。

中華民國圍棋協會秘書長秦世敏接受中央社記者訪問時表示，蘇聖芳去年曾因施打疫苗出現心悸等後遺症，後來曾陸續表達有意退訓，並在今年農曆年前當面向他和總教練提出退訓，「但因取得國手身分不易，有跟她說不要輕易退出，希望她利用年假期間思考，但她過完年後正式跟教練團提出退訓」。

秦世敏指出，今年1月底蘇聖芳以身體因素為由退訓後，後續就再也無法聯繫上蘇聖芳，他昨天在接獲消息後，協會已啟動調查。

國家運動訓練中心執行長李文彬指出，國訓中心原本就有性騷擾防治相關規定，將啟動相關作業流程，並邀集當事人瞭解狀況。

對於國訓中心和中華民國圍棋協會已啟動調查小組，周俊勳表示，除了將全力配合調查外，將透過法律途徑，保護團隊和自己的清白和名譽。

至於是否會影響周俊勳帶隊出征亞運，秦世敏表示，須待國訓中心調查結果出爐，「目前還沒確定」。

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