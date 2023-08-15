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網球／重返北美賽場不忘說笑 溫網失利約帥說只花一天就平復

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
挺過疫情時代，沒打疫苗的約克維奇終於入境美國重返北美賽事。 法新社
挺過疫情時代，沒打疫苗的約克維奇終於入境美國重返北美賽事。 法新社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）曾因沒有接種新冠肺炎疫苗，無法入境美國參賽，今年辛辛那提名人賽總算重返美國硬地賽場，第一次練球時忍不住和教練開玩笑，「我們有在正確球場嗎？」

36歲的小約是2屆辛辛那提名人賽冠軍，不過2019年後就沒再參賽，且2020年打下美網金盃後的隔年，就因簽證問題無法入境美國，錯過多場大賽。

終於回到美國賽場，小約光是練習就吸引許多球迷，讓他十分驚奇，「很感激有這麼多球迷來，很不可思議。」他也強調習慣向前看，不會回顧過往，「球場外發生的事情，造成這兩年無法前來，我沒任何遺憾，很開心回到這裡，過去我在美國獲取很多成功。」

目前世界排名第2的小約，生涯23座大滿貫有3座在美網打下，儘管上月溫布頓決賽敗給西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），仍是美網冠軍熱門。

辛辛那提也是小約在溫布頓後第一站比賽，賽前記者會上透露，只花一天就走出溫布頓決賽5盤敗北的情緒，「我需要一些時間好好休息、和家人相處，這就是我做的事情。那是很接近的比賽，但他值得勝利，因為關鍵時刻表現更好，而你必須繼續前進。」

小約強調，對於搶回「世界球王」充滿動力，也對辛辛那提名人賽金盃野心勃勃，期待美網前再添大賽金盃。

美網 溫布頓 阿爾卡拉斯

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