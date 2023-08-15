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高雄全運會選拔爆名單黑箱 世大運國手指控「沒成績還入選」

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻陪同世大運國手徐安出席記者會，控訴運發局所公布規程是為選手開後門。記者任義宇／攝影
高雄市議員林智鴻陪同世大運國手徐安出席記者會，控訴運發局所公布規程是為選手開後門。記者任義宇／攝影

今年度全國運動會將在10月21日於台南登場，各縣市都將展開參賽選手選拔，但高雄游泳代表隊參賽選手名單卻爆發爭議，有選手跳出來指控，入選的其中2位選手「沒成績還入選」，質疑高雄市府運發局訂定後門條款。運發局澄清，規程在選拔賽前近2個月前就已公布，且沒有接獲異議。

世大運國手徐安今天在高雄市議員林智鴻陪同下，出席記者會控訴，高雄在8月分舉辦的全運會選拔賽，每個項目都可有2名選手入選，自己共參加9個項目都有落在前2名次，其中1項自己成績竟遭圈起來填上他人名字，也有10個項目選手發生同樣情況，今天站出來為自己跟為其他選手發聲。

徐安指控，依照選手、教練所收到體育總會選拔賽簡章，陳姓、李姓2位選手因沒有參加選拔賽，且在1個月內沒有比賽成績，是無法入選全運會高雄代表隊出賽，直到名單公布才發現運發局另有公告一分規程，可以讓他們入選，質疑這種手段形同為他們開後門，影響其他選手權益。

世大運國手徐安出面指控高雄全運會代表隊選拔黑箱，有2名選手沒有出賽卻獲選。記者任義宇／攝影
世大運國手徐安出面指控高雄全運會代表隊選拔黑箱，有2名選手沒有出賽卻獲選。記者任義宇／攝影

運發局澄清，該規程是為保障受疫情影響選手權益，選拔賽前早已公告且未收到異議。記者任義宇／攝影
運發局澄清，該規程是為保障受疫情影響選手權益，選拔賽前早已公告且未收到異議。記者任義宇／攝影

徐安表示，那2名選手都是成績很優異，且成績很好的選手，自己也與他們熟識，不解為何這次要透過走後門方式，也說原本認為代表高雄、國家參賽是很光榮的事，沒想到卻遇上這種事，雖然很多長輩、教練都提醒出面指控會受傷，但為了自己與其他選手權益，仍選擇站出來。

運發局澄清，遭指控的李姓選手為中華民國游泳協會《112年培育優秀或具潛力運動選手計畫人員名單》一員，而陳姓選手經游泳協會證明自7月17日起赴中國昆明移地訓練，來配合2028奧運黃金計畫代表我國參加2023香港公開賽，兩位選手均符合規程「旅外選手無法參加市運會選拔，則須於8月13日前檢附國外比賽相關成績證明(選拔賽前 3個月內成績證明前)」規定。

運發局說明，代表隊選拔除現場選拔外，還應兼顧有關旅外、代表國家參加國際賽及泳協國外移地訓練選手權益，以因應疫情關係以致多項國際賽事延至今年舉辦，考量密集參加賽事對選手運動表現、恢復可能造成影響，因此訂出該規程來保障選手權益，且該規章在選拔賽前6月29日就已對外公告且未接獲異議。

全運會

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