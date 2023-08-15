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辛辛那提網賽／連兩盤驚天逆轉 大威近4年首勝世界前20

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大威近4年多首次擊敗世界排名前20的好手。 法新社
大威近4年多首次擊敗世界排名前20的好手。 法新社

坐擁7座大滿貫冠軍的美國網壇傳奇大威廉絲Venus Williams），今天在辛辛那提女網賽女單首輪賽事，以6：4、7：5擊敗世界排名14的俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），也是近4年多首次擊敗世界排名前20的好手。

目前世界排名已經下滑到533名的大威廉絲，今天遭遇26歲的庫德梅托娃後發先至，兩盤賽事先遭破發，一度落入1：4劣勢，不過她在首盤連追5局逆轉戰局，第2盤更是在1：5後連拿6局，連續兩盤上演驚天逆轉秀，搶下女單第2輪門票。

這一勝也是大威廉絲自2019年在辛辛那提女網賽擊敗世界排名第5的貝坦絲（Kiki Bertens）後，近4年首度擊敗世界前20的好手，在這期間已經吞下對戰10連敗。

對於今天比賽兩度受到雨勢影響延誤，最終完成戲劇化逆轉秀，大威廉絲說：「我只是不斷告訴自己，要先贏下這一分，而不是這場比賽，把事情分開來看，大問題就會變成小問題，這就是我今天做到的事。」

大威廉絲 羅斯 Venus Williams

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