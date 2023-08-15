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杭州亞運門票開賣拉！田徑僅440元台幣 首批21個項目可選座位

運動筆記／ Eulla
杭州亞運官網網站首批釋出21項，252個售票場次供大家購買，而且有些場次還可以自己選座位！ 聯合報系資料照
杭州亞運官網網站首批釋出21項，252個售票場次供大家購買，而且有些場次還可以自己選座位！ 聯合報系資料照

2022杭州亞運即將於9/23-10/8 登場！中華隊本次目標要奪下10金，總共派出524位好手征戰，光田徑就有38位選手賽，包括曹純玉、楊俊瀚、林祐賢、彭名揚、張博雅、傅兆玄、余雅倩等人。

這麼精彩的陣容，你是不是也想要親自飛到現場去為中華隊加油，感受那熱血的賽事氛圍呢！？錯過預售票的民眾機會來拉！就在綠色情人節的今天（14日），官方網站首批釋出21項，252個售票場次供大家購買，而且有些場次還可以自己選座位！

田徑賽事示意圖/Unsplash

本屆除了象棋、國際象棋、圍棋、橋牌和帆船比賽不公開售票外，其他項目將分階段、分批次公開售票。而今天首批即時銷售上架共 21 個項目，包括電子競技、足球、拳擊、柔道、柔術、克柔術、摔跤、武術、跆拳道、板球、蹦床、高爾夫球、滑板、卡巴迪、空手道、龍舟、軟式網球、網球、賽艇、皮划艇靜水及皮划艇激流迴旋。

雖然田徑類尚未開放即時銷售，不過從官網上可以看到起價是100元人民幣，也就是說民眾最少只需要花約440元台幣，就可以入場觀看精彩賽事，根據陸媒資料統計，田徑的預賽分為A、B、C三個檔次，票價分別為300、200和100人民幣，決賽的票同樣也是這三個檔次，不過金額變成600、400和200人民幣。

2022 亞運會門票價格區間為20元至1000元人民幣，其中有 60％以上不超過 100元，平均票價更不超過160元。有興趣的跑友就跟著我們一起持續關注最新的售票資訊吧！

杭州亞運售票官網👉點我新聞來源：本地宝 責任編輯：Eulla

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田徑 高爾夫 杭州亞運熱點 2022杭州亞運

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