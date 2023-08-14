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保齡球／國手返台機上離世 協會：陪同家屬處理後事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
加2023年世界聽障保齡球錦標賽的中華隊。中華民國聽障者體育運動協會提供
加2023年世界聽障保齡球錦標賽的中華隊。中華民國聽障者體育運動協會提供

我國參加2023年世界聽障保齡球錦標賽，共奪下2金2銀4銅好成績，卻在返抵國門前傳出憾事， 一名國手今天在返國飛機上因呼吸困難，經醫生急救40分鐘無效離世。

中華聽障者體育運動協會秘書張震宇，晚間陪同家屬前往殯儀館，他表示該國手在機上表示呼吸不順，當下有詢問飛機上有無醫護人員，剛好有乘客是醫生，可惜經過醫生急救後仍沒能有好消息。

張震宇補充說，目前法醫還沒相驗，確切原因還沒出爐，且家屬想低調處理後事，不希望透露往生者姓名。

過去從沒發生類似情形，體育署將依「國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法」簽核慰問金轉達，中華聽障者體育運動協會也將陪同家屬處理後事，全力提供協助。

教育部體育署署長鄭世忠深表遺憾與不捨，今日下午接到訊息的第一時間，已指派房瑞文副署長親自前往機場接機並慰問家屬，體育署也向家屬轉達行政院長陳建仁、教育部長潘文忠慰問之意。

陳建仁感謝選手為國家爭取榮譽，除向其家屬致上最深切的哀悼，並責成相關單位全力協助辦理後續事宜。

體育署

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