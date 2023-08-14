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乒乓傳愛學子受惠！教育發展協進會贈愛至嘉市精忠國小

聯合新聞網／ 整理
教育發展協進會贈愛至嘉市精忠國小 教育發展協進會提供
教育發展協進會贈愛至嘉市精忠國小 教育發展協進會提供

為鼓勵學生多運動，培養良好運動風氣，足跡遍及全臺的111教育發展協進會，8月14日由理事長吳清山率協進會志工一行人，前往嘉義市精忠國小，在嘉義市政府教育處處長林立生見證下，致贈學校含集球網、球拍及比賽用球等價值2萬元的桌球器材，並透過桌球友誼賽，與師生同享歡樂時光。

精忠國小校長楊勛凱表示，非常感謝教育處林立生處長引薦111教育發展協進會及理事長吳清山教授的愛心與熱忱，不遺餘力在全臺各地關懷學童健康促進身心均衡發展，並在暑假學校桌球社團活動期間，致贈比賽用等級桌球設備，帶給孩子們滿滿的驚喜與活力，學校剛在教育處協助下改善桌球教室環境，再加上這批新進的比賽用設備，一定會讓精忠國小學童更加熱愛桌球運動，並培養良好固定的運動習慣。

111教育發展協進會是由吳清山號召成立，為發揚「一校一特色、一生一專長、一個都不少」教育理念，協助學校發展特色、鼓勵孩子培養學科以外的專長，尤其是運動或藝文專長，更持續關心弱勢孩子，期望把每位孩子都帶上來。

吳清山表示，協進會選在開學前，親自將嶄新的桌球器材致贈給學校，就是要鼓勵孩子多去運動，增強體適能以促進身心健康，並在良好體能的基礎下，好好學習與精進，踏上築夢的道路。活動中並邀請前桌球國手王李中癸先生親自向同學分享擔任國手的經驗甘苦談，最後由吳清山理事長、林立生處長與精忠國小師生以球會友，舉行精彩的友誼賽，孩子們都樂在其中。

教育發展協進會贈愛至嘉市精忠國小，並進行球敘。 教育發展協進會提供
教育發展協進會贈愛至嘉市精忠國小，並進行球敘。 教育發展協進會提供

教育發展協進會贈愛至嘉市精忠國小 教育發展協進會提供
教育發展協進會贈愛至嘉市精忠國小 教育發展協進會提供

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