女足世界盃／澳洲挺進準決賽 前副總理羞認看錯比賽

澳洲前副總理喬伊斯表示，「每個鄉村酒吧」的球迷週末都觀看了國家女子足球隊在世界盃女子足球賽締造的歷史，但他隨後不好意思地承認，自己看錯了比賽。

法新社報導，喬伊斯（Barnaby Joyce）在社群平台臉書（Facebook）上傳自己12日晚間在新南威爾斯州（New South Wales）一家鄉村酒吧的影片，影片中有大約10幾人坐在他身後觀看牆上電視播放的足球比賽。

他在影片中告訴觀眾：「澳大利亞的今晚，這就是正在發生的事情。」

但56歲的喬伊斯今晨不好意思地托出真相，他向七號電視網（Channel Seven TV）承認：「我想……我們看錯了比賽。」

「我不認為看的是正確的比賽，因為當我們看的比賽結束時，澳洲是在全場終了時以1-0獲勝。但還好，我們仍然贏了。」

如果常失言的喬伊斯觀看了正確的比賽，他會看到澳洲女子足球隊在經過120分鐘的緊張比賽後，在延長賽結束仍以0比0和法國隊僵持不下，直到PK大戰才以7-6勝出，這意味他們將在16日的準決賽迎戰英格蘭隊。

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