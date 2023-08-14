足球／內馬爾也走了！兩年56億加入沙國淘金之列

根據法國媒體「隊報」最新報導，原效力於法甲聯賽巴黎聖日耳曼的巴西明星球員內馬爾(Neymar)，確定將會轉隊前往沙烏地阿拉伯利雅德新月隊，雙方敲定9000萬歐元(約31.4億台幣)做為轉隊費用，新月則開出為期兩年1.6億歐元(約55.9億台幣)合約給內馬爾，讓他繼C羅(Cristiano Ronaldo)之後，又一位前往沙國淘金的名將，歐洲聯賽一年內失去包含梅西(Lionel Messi)等三大球星。

之前媒體報道稱，巴黎聖日耳曼已經表達，自3月份接受踝關節韌帶重建手術以來由於一直無法參加比賽，內馬爾已經不在球隊未來的計劃中。剛結束的新賽季法甲第一輪，內馬爾也沒有進入球隊名單。內馬爾雖最想去的下家是西甲的巴塞隆納隊，但巴塞隆納隊近來財務出現狀況，沒有預算重新簽回內馬爾。

巴黎聖日耳曼隊於2017年以2.2億歐元簽下內馬爾，使得他成為當時身價最高的球員，如今結束6年情誼，放手讓他在沙地阿拉伯賺最後一票，相較於C羅當初與沙國聯賽艾納斯隊簽約兩年2億歐元，內馬爾合約價碼略低一些。