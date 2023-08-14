田徑／陸2名女選手「太像男人」受關注 近日遭國際田總除名掀熱議

來自中國的兩名「女子」田徑選手廖孟雪與童曾歡，過去曾因過於陽剛的外貌而飽受外界質疑性別是否為男生，但最終往往不了了之。然而近期世界田徑聯合會更新世界排名，有網友發現這兩人的400公尺同時消失在國際田總排名上，目前尚未得知原因為何，但此舉更加引起兩人的性別疑竇。

根據報導，兩人都是湖南同鄉出身，也同樣是中國國內400公尺短跑好手。然而兩人的性別卻往往引來民眾們的熱議，原因在於過於陽剛的外表和不突出的女性性徵。兩人不只眉毛粗，包含五官、臉型等也都不若一般女性來得柔和，就連聲線都很粗獷。種種較趨近男性的特質，也無怪乎兩人的性別真偽備受關注。

在六月份中國田徑協會應國際田徑總會的要求下通知選手，要求每個省市隊的田徑中心要對女性選手進行嚴格的血睪酮檢測，一旦超過國際標準即失去出賽資格。

目前中國田徑協會針對廖孟雪與童曾歡兩人的除名事件低調處理。而中國的媒體在報導此事時也特別提及，體育賽事的性別爭議在近年屢見不鮮，男性運動員轉投女子組賽事的情況時有所聞。同時，媒體也舉例國際乒聯曾批准一名跨性別選手參賽，強調世人對類似事件的接受度正在提升當中。