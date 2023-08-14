射擊／世錦賽登場 吳佳穎、林穎欣領軍搶奧運門票

在亞塞拜然巴庫舉行的世界射擊錦標賽從今天起登場，台灣包括「證件妹」吳佳穎、林穎欣、呂紹全、林怡君、余艾玟等名將都參賽，力拚擠進各項目的前4名，就可取得巴黎奧運門票。

台灣到目前為止共有4名選手已經取得巴黎奧運的參賽資格，包括射擊男子不定向飛靶楊昆弼、游泳男子200公尺蝶式王冠閎、田徑男子跳遠林昱堂、田徑男子400公尺跨欄彭名揚。

2023年世界射擊錦標賽的賽程舉辦多日，根據世界射擊總會（ISSF）在官網上公告顯示，世錦賽雖從今天開幕但前3天都是技術會議、裝備檢查及賽前熱身等。

8月17日才是世錦賽首個項目正式登場，而比賽會一直進行到9月1日閉幕。首日賽事包括男、女10公尺空氣手槍，台灣好手吳佳穎、余艾玟將聯手出擊，希望在第一天就能幫助台灣代表隊開出紅盤。

根據世界射擊總會公布的參加巴黎奧運資格辦法，今年世錦賽共有48個席次可以取得奧運門票。包括男、女10公尺空氣步槍各4席；男、女10公尺空氣手槍各4席；男、女50公尺步槍三姿各4席；男25公尺速射手槍4席、女子25公尺運動手槍4席、男、女不定向飛靶各4席；男、女定向飛靶各4席。

台灣此行共派出18名選手參賽，除了在去年靠著飛靶世錦賽取得巴黎奧運資格的楊昆弼以賽代訓外，其像是田家榛、吳佳穎、林穎欣、余艾玟、林怡君、呂紹全等人，都有機會透過世錦賽直通奧運門票。