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3對3／台南站地主稱王 亞運女籃國手封后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
臺南仕安野獸本季首度奪冠。圖／ABSOLUTE 3X3 Basketball提供
臺南仕安野獸本季首度奪冠。圖／ABSOLUTE 3X3 Basketball提供

雖受雨勢影響，2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽第5回合賽事昨晚仍在台南南紡購物中心順利落幕，地主台南仕安野獸球隊不負熱情的府城球迷，在現場擠爆球迷支持下首度奪下男子組冠軍，女子組由杭州亞運國手組成的彰化中華培訓隊帶走冠軍，同樣是今年第一遭。

第5回合冠軍戰上演南部雙強對決，地主球隊台南仕安野獸是ABSOLUTE 3X3聯盟賽常勝軍，由王志傑、簡弘原、官皓瑋、張晏訢搭的組合繼第一回合賽事後再闖冠軍賽，面對本賽季已兩度奪下單站冠軍、由職籃球星呂威霆和蘇文儒坐鎮的旗津造船者，台南仕安野獸有著地主球迷在場邊的大力應援，開賽即靠猛烈的外線攻勢一路領先，加上對手陷入犯規麻煩，張晏訢一記驚天兩分球進算，且加罰兩球俱中，關鍵的「4分打、幫球隊取得「聽牌」優勢，最終以21：14勝出，本季首座單站冠軍到手，張晏訢也拿下單站MVP。

女子組冠軍戰上演中華培訓隊內鬥，彰化中華培訓隊由今年杭州亞運3X3籃球國手徐詩涵、陳昱潔、黃巧鈞、郭虹廷組成，靠著優異的默契搭配，在決賽驚險21：19擊敗曾在第三回合高雄站奪冠的台北中華培訓隊，本季首度奪下單站冠軍，單場拿下7分的郭虹廷帶走單站MVP。

今年富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽共計8回合賽事，第8回合賽事奪冠的男子組隊伍將能參與FIBA3x3成都大師賽，年度積分前4名的球隊也將取得2023FIBA 3X3台北挑戰賽的資格。

第6回合將於8月19日至20日於淡水金色水岸廣場進行，除歡迎球迷觀戰，ABSOLUTE 3x3 YouTube頻道也將提供直播。

南紡購物中心比賽盛況。圖／ABSOLUTE 3X3 Basketball提供
南紡購物中心比賽盛況。圖／ABSOLUTE 3X3 Basketball提供

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