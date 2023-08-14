蒙特婁女網／搶7大戰落敗 詹詠然無緣雙打決賽

我國女網好手詹詠然首度和大陸楊釗煊合拍，就打進WTA 1000等級的蒙特婁女網4強賽，台灣時間今天凌晨更和名列第7種子的日本組合柴原瑛菜／青山修子上演「搶7」大戰，最終海峽組合以6：7（4：7）、6：7（2：7）落馬，差一步前進決賽。

這場女雙4強賽原本昨天要在當地時間昨晚登場，但受蒙特婁雨勢影響，延期到決賽日舉行。海峽組合首盤第3局先破發成功，但下一局馬上遭到回破，接續雙方又2度互相破發，將戰局逼到「搶7」。

第一度的「搶7」，海峽組合又是先破發成功的組合，但接續2個發球分都沒保住，讓日本組合2：3時連趕4球逆轉，以7：6（7：4）先下一城。

第二盤雙方再度2度回破，讓戰局進入第2次的「搶7」，日本組合這次直接取得5：1絕對優勢，最終就以7：6（7：2）拿到決賽門票。

先通過「搶7」考驗，柴原瑛菜／青山修子稍作休息後就在決賽登場，最終打到決勝盤「超級搶10」，在瓦解對手美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）2個「冠軍點」下，驚險以6：4、4：6、13：11勝出，捧起女雙金盃。

詹詠然和楊釗煊雖沒能挑戰蒙特婁金盃，首度聯手仍有收穫，接續將轉戰辛辛那提；辛辛那提女網賽同樣屬於WTA 1000層級，雙打共32籤，我國共3名女將參戰，法網奪冠後再攜手的謝淑薇和大陸王欣瑜列第6種子，詹皓晴搭擋墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）列第7種子，未列種子的詹詠然／楊釗煊首戰將碰地主組合帕克絲（Alycia Parks）／湯森（Taylor Townsend）。