健美／北市中正盃環球菁英賽事參賽人數暴增 舞台效果驚艷

台北市停辦多年的中正盃健美比賽，在台北市健美健身運動協會的計畫下恢復舉辦，首屆台北市中正盃環球菁英錦標賽今天驚艷全場，以演唱會規格的舞台燈光音響設計並且搭配雷射光束馬上成為亮點。

台北市健美健身運動協會總幹事陳緯哲表示，幹事部同仁ㄧ直很努力創新和提升比賽的品質，為運動員和觀眾們帶來難以忘懷的體驗，台北市此次成功的舉辦吸引眾多參賽者，也再次證明多年來長期耕耘的成果。