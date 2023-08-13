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健美／北市中正盃環球菁英賽事參賽人數暴增 舞台效果驚艷

聯合報／ 即時報導
台北市中正盃環球菁英錦標賽，吸引眾多參賽者。圖／台北市健美健身運動協會提供
台北市中正盃環球菁英錦標賽，吸引眾多參賽者。圖／台北市健美健身運動協會提供

台北市停辦多年的中正盃健美比賽，在台北市健美健身運動協會的計畫下恢復舉辦，首屆台北市中正盃環球菁英錦標賽今天驚艷全場，以演唱會規格的舞台燈光音響設計並且搭配雷射光束馬上成為亮點。

台北市健美健身運動協會總幹事陳緯哲表示，幹事部同仁ㄧ直很努力創新和提升比賽的品質，為運動員和觀眾們帶來難以忘懷的體驗，台北市此次成功的舉辦吸引眾多參賽者，也再次證明多年來長期耕耘的成果。

這種新的設計風格為賽事加入了現代感和時尚元素，讓參與其中的觀眾們在現場奔放不羈的熱情與激情，未來台北健美健身運動協會將持續配合中華民國健美健身協會推廣國內健美健身賽事及證照課程等，讓更多民眾參與。

台北市中正盃環球菁英錦標賽，吸引眾多參賽者。圖／台北市健美健身運動協會提供
台北市中正盃環球菁英錦標賽，吸引眾多參賽者。圖／台北市健美健身運動協會提供

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