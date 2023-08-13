網球／回歸單打戰場 謝淑薇僅拿1局

我國女網好手謝淑薇今年回歸賽場，雙打連奪法網和溫布頓金盃，戰績閃耀，美網前她繼續在單打出擊，但今天辛辛那提女網賽會外賽面對義大利對手蕾維森（Martina Trevisan），謝淑薇只保住第一個發球局，接續連失12局，以1：6、0：6出局。

謝淑薇溫布頓只差1勝就能打進單打會內賽，但雙打大有收穫，和捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）再度打下草地大滿貫金盃；溫布頓後她加入中華隊到馬來西亞出戰金恩盃，受身體狀況影響，僅在雙打出賽1場。

金恩盃後投入北美硬地賽程，謝淑薇28日開戰的美網前從辛辛那提女網賽出發，但單打排名685的她出師不利，碰蕾維森只有第一個發球局保發，歷時58分鐘就結束賽程。

單打雖失利，謝淑薇仍有雙打賽程，她將和法網驚奇捧冠的中國大陸王欣瑜再合拍出擊；詹家姊妹辛辛那提也將分頭搶勝，詹皓晴搭擋墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），姊姊詹詠然將和大陸楊釗煊繼續合作。