桌球／WTT挑戰賽 莊智淵、陳思羽單打8強止步

台灣「桌球教父」莊智淵今天WTT里約熱內盧挑戰賽男單8強賽先盛後衰，以1比3不敵韓國選手張禹珍；女單好手陳思羽以0比3輸給羅馬尼亞選手斯佐科斯，同樣無緣晉級。

世界桌球職業大聯盟（WTT）里約熱內盧挑戰賽在巴西舉行，今天展開單打8強賽事，身為台將最後希望的陳思羽、莊智淵輪番上陣爭取4強門票。

莊智淵8強賽與世界排名第8的韓國選手張禹珍（Jang Woojin）交手，雙方過去4度過招，莊智淵握有3勝1敗對戰優勢。

不過，莊智淵今天在以11比9搶下首局後，意外接連以9比11、8比11、4比11連丟3局落敗，無緣4強。

另外，世界排名39的陳思羽迎戰排名第13的羅馬尼亞選手斯佐科斯（Bernadette Szocs），生涯6度交手陳思羽僅拿下1勝，是在去年世界桌球團體錦標賽。

陳思羽今天面對斯佐科斯，依舊未能找出破解之道，以8比11、9比11、5比11敗下陣來，吞下對戰3連敗。