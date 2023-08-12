桌球／TOTAL SWISS盃長青賽 崔秀里奪80歲組雙打冠軍

2023年第五屆TOTAL SWISS盃長青桌球錦標賽，今天起在台北商業大學揭開序幕，共有592名桌球好手參賽，其中2000年雪梨奧運國手崔秀里搭配1998年曼谷亞運銅牌陳秋丹，一路過關斬將，擊敗衛冕的前國手藍雪菁／萬庭瑋組合，首度在「80歲組雙打」賽奪冠。

崔秀里出道甚早，12歲時就入選成人國家隊，從1987年到2003年幾乎年年當選國手，曾代表台灣參加1994廣島亞運、1998曼谷亞運和2000雪梨奧運。崔秀里在30歲時退役，38歲才結婚，她說：「因為如此也比較晚生，我小孩到現在才6歲而已。」

崔秀里婚後一度因為流產，導致身體狀況不佳，一直無法完全修復，44歲生小孩，46歲開始吃營養品，重拾健康，也重新拿起球拍開始參與長青桌球的運動，「之前有拿過團體賽的冠軍，拿到個人組的冠軍還是第一次。是陳秋丹叫我來打的，她很早就參與了，40歲的時候就拿過冠軍了。」

同樣是打過曼谷亞運、雪梨奧運的前國手，張雁書此次和前亞洲盃國手楊順祥搭檔參加「90歲組雙打」賽，決賽時遭到王清／諶伯維逆轉，意外屈居亞軍。

曾在TOTAL SWISS盃締造三連霸的「葉師傅」葉旗山，在「100歲組雙打」也以一球之差飲恨，落居第三名，只能在明天的團體戰繼續挑戰。

本屆賽會最高齡組的「130歲組雙打賽」，最終由楊明士和陳士群奪冠。楊明士今年65歲，球齡有55年，70歲的陳士群13歲就接觸桌球，打了57年，楊明士曾多次參加台灣區運會，卻不曾當選過國手，「那時候正好台灣退出聯合國」楊明士說，「民國64年退出聯合國，那時候我高中，表現最好的時候」。

陳士群雖然國小畢業後就開始打球，卻苦無明師指點，只能自己土法煉鋼，直到40多歲才開始參加比賽，兩人50幾歲才相識、合拍，已拿下不少冠軍。