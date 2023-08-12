快訊

田馥甄無預警為他爆哭 哽咽全說了「看懂人情冷暖」

法國艾菲爾鐵塔傳炸彈威脅一度疏散遊客 警方：為誤報、人員可返回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／TOTAL SWISS盃長青賽 崔秀里奪80歲組雙打冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前國手崔秀里／陳秋丹贏得80歲組雙打冠軍。圖／大會提供
前國手崔秀里／陳秋丹贏得80歲組雙打冠軍。圖／大會提供

2023年第五屆TOTAL SWISS盃長青桌球錦標賽，今天起在台北商業大學揭開序幕，共有592名桌球好手參賽，其中2000年雪梨奧運國手崔秀里搭配1998年曼谷亞運銅牌陳秋丹，一路過關斬將，擊敗衛冕的前國手藍雪菁／萬庭瑋組合，首度在「80歲組雙打」賽奪冠。

崔秀里出道甚早，12歲時就入選成人國家隊，從1987年到2003年幾乎年年當選國手，曾代表台灣參加1994廣島亞運、1998曼谷亞運和2000雪梨奧運。崔秀里在30歲時退役，38歲才結婚，她說：「因為如此也比較晚生，我小孩到現在才6歲而已。」

崔秀里婚後一度因為流產，導致身體狀況不佳，一直無法完全修復，44歲生小孩，46歲開始吃營養品，重拾健康，也重新拿起球拍開始參與長青桌球的運動，「之前有拿過團體賽的冠軍，拿到個人組的冠軍還是第一次。是陳秋丹叫我來打的，她很早就參與了，40歲的時候就拿過冠軍了。」

同樣是打過曼谷亞運、雪梨奧運的前國手，張雁書此次和前亞洲盃國手楊順祥搭檔參加「90歲組雙打」賽，決賽時遭到王清／諶伯維逆轉，意外屈居亞軍。

曾在TOTAL SWISS盃締造三連霸的「葉師傅」葉旗山，在「100歲組雙打」也以一球之差飲恨，落居第三名，只能在明天的團體戰繼續挑戰。

本屆賽會最高齡組的「130歲組雙打賽」，最終由楊明士和陳士群奪冠。楊明士今年65歲，球齡有55年，70歲的陳士群13歲就接觸桌球，打了57年，楊明士曾多次參加台灣區運會，卻不曾當選過國手，「那時候正好台灣退出聯合國」楊明士說，「民國64年退出聯合國，那時候我高中，表現最好的時候」。

陳士群雖然國小畢業後就開始打球，卻苦無明師指點，只能自己土法煉鋼，直到40多歲才開始參加比賽，兩人50幾歲才相識、合拍，已拿下不少冠軍。

桌球 亞運

延伸閱讀

讓桌球被看見 嘉市這家建設公司老闆贊助選手、蓋桌球館辦全國賽

桌球／莊智淵5局大戰擊退日本選手 WTT里約挑戰賽晉8強

成都世大運／楊嘉安勇闖桌球男單4強 確定保底銅牌

竹市唯一！「台日混血」小學生苦練桌球 獲選少年國手

相關新聞

羽球世錦賽／16強起場場硬仗 戴資穎盼突破過往成績

台灣羽球天后戴資穎下週將飛往丹麥參加21日世界錦標賽，首輪輪空，16強高機率對上泰國好手彭帕薇，戴資穎今天表示，先從第1...

多倫多名人賽／爆冷！ 頭號種子阿爾卡拉茲男單8強落馬

男網世界排名第一的西班牙新星艾卡拉茲今天慘遭滑鐵盧，以3比6、6比4、3比6不敵美國好手保羅，自多倫多名人賽（ATP T...

桌球／莊智淵5局大戰擊退日本選手 WTT里約挑戰賽晉8強

台灣「桌球教父」莊智淵今天WTT里約熱內盧挑戰賽男單16強賽與日本好手及川瑞基激戰5局，以3比2逆轉晉級8強。而女單好手...

桌球／TOTAL SWISS盃長青賽 崔秀里奪80歲組雙打冠軍

2023年第五屆TOTAL SWISS盃長青桌球錦標賽，今天起在台北商業大學揭開序幕，共有592名桌球好手參賽，其中20...

女足世界盃／英格蘭2比1踢倒哥倫比亞 晉級4強

世界盃女足賽奪冠大熱門英格蘭今天在8強賽出戰哥倫比亞，雖然讓對手先馳得點，但在上半場結束前及下半場分別攻進1球，終場以2...

健美健身／總統盃錦標賽 俄羅斯Julia獲得比基尼組冠軍

全國總統盃健美健身錦標賽暨世界健美錦標賽國家選手選拔賽今天在台北市立體育館盛大舉行，由中華民國健美健身協會理事長許安進主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦