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女足世界盃／英格蘭2比1踢倒哥倫比亞 晉級4強

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導
英格蘭前鋒魯索在禁區接獲隊友傳球，接著在球門前起腳射門破網，隨後英格蘭以2比1領先至終場。 路透社
英格蘭前鋒魯索在禁區接獲隊友傳球，接著在球門前起腳射門破網，隨後英格蘭以2比1領先至終場。 路透社

世界盃女足賽奪冠大熱門英格蘭今天在8強賽出戰哥倫比亞，雖然讓對手先馳得點，但在上半場結束前及下半場分別攻進1球，終場以2比1擊潰對手，接著將在4強賽對決地主隊澳洲。

哥倫比亞中場桑托斯（Leicy Santos）在上半場第44分鐘時，在英格蘭禁區外接獲隊友傳球，盤球後一記刁鑽遠射破網，助球隊先馳得點。

不過，英格蘭前鋒韓普（Lauren Hemp）在上半場傷停補時階段第6分鐘時，把握哥倫比亞門將未抓緊球的機會，在門前亂軍中射門破網，助英格蘭扳成1比1平手。

在下半場第63分，英格蘭前鋒魯索（Alessia Russo）在禁區接獲隊友傳球，接著在球門前起腳射門破網，隨後英格蘭以2比1領先至終場。

英格蘭目前世界排名第4，曾奪下2022年女足歐洲盃冠軍，由荷蘭籍總教練韋吉曼（Sarina Wiegman）領軍，之前從未贏得女足世界盃冠軍，但在美國遭淘汰後，英格蘭如今是奪冠熱門球隊。

這是英格蘭連3屆闖進世界盃女足賽最後4強之林，她們志在奪下首冠。英格蘭預定16日在4強賽出戰澳洲。

英格蘭

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