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健美健身／總統盃錦標賽 俄羅斯Julia獲得比基尼組冠軍

聯合報／ 即時報導
俄羅斯Julia（中）贏得比基尼組的冠軍。圖／中華民國健美健身協會提供
俄羅斯Julia（中）贏得比基尼組的冠軍。圖／中華民國健美健身協會提供

全國總統盃健美健身錦標賽暨世界健美錦標賽國家選手選拔賽今天在台北市立體育館盛大舉行，由中華民國健美健身協會理事長許安進主辦的這項最高層級賽事吸引了眾多健美健身愛好者的關注。力揚健身館負責人謝國章的俄羅斯女朋友Julia以出色的表現贏得了比基尼組的冠軍，她的身高166公分，展現出了優雅與力量的完美結合，獲得全場總冠軍的榮譽。

值得一提，Julia在今年的4月曾經獲得全俄國家錦標賽的銅牌，她的實力和成績已經受到國內外觀眾的高度認可，也為賽事增添特殊的亮點。

這次比賽吸引了許多國內外的優秀選手來台參與中華民國健美健身協會主辦的賽事，這不僅是一場精采的比賽，更是一次促進國際交流的重要機會。

中華民國健美健身協會一直致力於舉辦高水準的比賽，為國內外選手提供展示才華的舞台，透過這樣的比賽，不僅能夠促進選手之間的競爭和成長，也能夠加強國際間的交流與合作。

許安進表示，中華民國健美健身協會將繼續致力於舉辦更多具有國際影響力的比賽，為健美健身運動的發展做出貢獻，彼此學習與交流，共同提升健美健身運動的水平，並促進這項運動在國內的普及與發展。

這項比賽也非常感謝愛爾達董事長陳怡君的大力支持，並期待未來繼續與她攜手合作，使健美健身運動有更好的發展。

愛爾達董事長陳怡君（中）頒獎給全國總統盃健美健身錦標賽冠軍選手。圖／中華民國健美健身協會提供
愛爾達董事長陳怡君（中）頒獎給全國總統盃健美健身錦標賽冠軍選手。圖／中華民國健美健身協會提供

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