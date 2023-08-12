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女足世界盃／地主隊澳洲PK大戰7比6挫法國 首晉4強

中央社／ 布里斯本12日綜合外電報導
澳洲隊文恩射進關鍵一球，把澳洲送入4強賽。 歐新社
澳洲隊文恩射進關鍵一球，把澳洲送入4強賽。 歐新社

2023女子世界盃足球賽8強戰今天由地主國澳洲迎戰法國，兩隊一直沒能得分而纏鬥120分鐘，澳洲最終在PK大戰以7比6擊敗法國，首度晉級4強。

日媒報導，日本隊昨天遭到淘汰後，澳洲隊成為本屆世界盃女足碩果僅存的亞洲隊伍。在教練葛斯塔夫松（Tony Gustafsson）的帶領下，澳洲隊目標是首度闖進4強，但首先得擊敗連續4屆大賽闖入8強的強大對手法國隊。

經過正賽和傷停補時的120分鐘比賽後，雙方依舊未能攻破對手大門，進入PK大戰。

澳洲門將阿諾德（Mackenzie Arnold）撲下對手3次射門，但輪到自己罰球時，卻戲劇性踢中門柱。最終由澳洲隊文恩（Cortnee Vine）射進關鍵一球，把澳洲送入4強賽，將對決英格蘭和哥倫比亞當中的勝者。

法國隊曾希望繼2011年後第2度闖進4強，在上半場與加時賽也都表現更加強勢，但遺憾錯失多次破門機會，告別世界盃。

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