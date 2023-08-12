健美／總統盃錦標賽台北登場 女子比基尼選手引關注

全國總統盃健美健身錦標賽暨世界健美錦標賽國家選手選拔賽今天在台北市立體育館進行，在中華民國健美健身協會理事長許安進不斷突破和創新精神下，使比賽達到了史無前例的高規格，燈光音響效果超乎想像，場地打造成明星級舞台，為選手和觀眾帶來極致的感官享受。

各地健美健身委員會帶領著各地的高手齊聚一堂，參加這場激烈的比賽。不僅有眾多優秀男性選手展現實力，這次更吸引了眾多女子比基尼選手參賽。女子比基尼選手們的參賽將進一步推動健美健身運動的發展，她們展示了女性力量和自信，鼓勵更多女性參與健美健身運動，並激勵他們追求健康、活力和美麗。

這些選手們在比賽中展現出來的身體素質和訓練成果，將激發更多人對健美健身的興趣和渴望。女子比基尼選手們的參賽也將為健美健身運動帶來更多的關注和話題。大眾將更加關注這個領域，並對這些選手們的訓練方法、生活方式和成功故事感興趣。

全國總統盃健美健身錦標賽暨世界健美錦標賽國家選手選拔賽今天在台北市立體育館震撼舉行。圖／中華民國健美健身協會提供

中華民國健美健身協會表示，值得一提的是，女子比基尼選手們並非僅僅追求外在的美，她們也注重內在的健康和平衡；她們通過飲食控制、適量運動和心理健康的維護，全面提升自己的身心狀態。向我們展示了健康展現健美健身的優雅與魅力。這是一場精采絕倫的運動盛宴，將帶給觀眾們無盡的驚喜與享受。

中華民國健美健身協會指出，這場比賽不僅僅是競技，更是健美健身運動的盛事，而且凝聚著全國各地健美健身委員會的力量，帶動著人們對健康生活和健美身材的追求，「無論你是選手還是觀眾，都能從中獲得啟發和激勵，激發自己的體能潛力。」