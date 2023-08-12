羽球世錦賽／16強起場場硬仗 戴資穎盼突破過往成績

台灣羽球天后戴資穎下週將飛往丹麥參加21日世界錦標賽，首輪輪空，16強高機率對上泰國好手彭帕薇，戴資穎今天表示，先從第1場比賽準備就好，期待能突破過往成績。

2023年羽球世界錦標賽將於8月21日在丹麥哥本哈根登場，8月10日舉行賽前抽籤，戴資穎首輪輪空，16強高機率對上泰國好手彭帕薇（PornpaweeChochuwong），並將爭奪生涯首面世錦賽金牌。

戴資穎今天中午出席自創品牌「TTY」和高雄運動發展基金合作的商品發表會，下週將飛往丹麥參加世錦賽，會後接受媒體聯訪表示，希望可以突破過往成績。

針對世錦賽準備狀況，戴資穎表示，自己還沒看籤表，應該是下週出發，這一兩週都還在努力練習，希望能突破以往的成績。

外界預期戴資穎8強頭號假想敵可能是西班牙球后瑪琳（Carolina Marin），戴資穎回應，先從第1場比賽開始準備就好。

世界女單排名第4的戴資穎，今年至今參加9場賽事，但僅拿過超級300的台北羽球公開賽冠軍。和一般國際賽32籤不同，世錦賽共64籤，戴資穎高居第4種子，首輪輪空，可以少打1場。戴資穎去年獲得女單銅牌，2021年摘下女單銀牌。