羽球／戴資穎品牌與高雄運發基金合作 胡瓏貿受邀走秀

高雄市近年推動運動產業發展，結合社會資源成立高雄市運動發展基金運作，為達到積極扶植產業及培育選手的目標，與我國羽球一姊戴資穎自創品牌TTY共同聯名，推出符合高雄城市意象運動商品，並透過全國最大知名電商販售，以拓展基金來源。

今天12日上午於高雄承億酒店舉辦預購商品發表會，高雄市市長陳其邁表示，本次城市運動商品首次推出便與TTY共同聯名，一同推出T-Shirt、運動外套、運動長短褲、排汗運動帽、遮陽漁夫帽、運動長毛巾、浴巾、斜背小包、運動提包等共11個符合時下潮流的時尚單品，感謝小戴海內外奔波能還能擔任此次代言人，現場號召大家一定要「買起來」。本次運動商品收入將挹注高雄運動發展基金，請一同支持高雄選手。

戴資穎自創品牌TTY與高雄市運動發展基金聯名合作。圖／高雄市運動發展局提供

運動發展局局長侯尊堯也表示，高雄為海洋之都，此次與TTY聯名城市運動商品，logo以「城市之星、閃耀高雄」的概念打造，外圍的圓圈波紋則比擬著港都海浪席捲全台，以「In myself, I trust」為精神標語，鼓勵選手能夠相信自己，追逐自己的夢想；也鼓勵每個想成功、有夢想的民眾都能夠相信自己、閃耀夢想，搭乘浪潮成為獨特閃耀的光芒。

此次預購商品發表會，邀請榮獲成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、U20全國紀錄保持人謝元愷、長跑好手黃祥維，多位選手首度擔任走秀model既榮幸又緊張，其中黃品潔選手表示首次走秀比成都世大運比賽還困難。

而T1聯盟高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹更受邀擔任走秀嘉賓，最後這段期間不斷在外征戰的戴資穎，歸國後的首次公開行程便是以聯名商品代言人的身份壓軸登場，戴資穎也表示希望這次聯名商品請大家多多支持，扶植運動產業，培育未來更多高雄市籍的優秀新星。