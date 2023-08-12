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桌球／莊智淵5局大戰擊退日本選手 WTT里約挑戰賽晉8強

中央社／ 台北12日電
台灣「桌球教父」莊智淵今天WTT里約熱內盧挑戰賽男單16強賽與日本好手及川瑞基激戰5局，以3比2逆轉晉級8強。 聯合報系資料照
台灣「桌球教父」莊智淵今天WTT里約熱內盧挑戰賽男單16強賽與日本好手及川瑞基激戰5局，以3比2逆轉晉級8強。 聯合報系資料照

台灣「桌球教父」莊智淵今天WTT里約熱內盧挑戰賽男單16強賽與日本好手及川瑞基激戰5局，以3比2逆轉晉級8強。而女單好手陳思羽以直落3橫掃墨西哥小將艾塞維斯，同樣躋身8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）里約熱內盧挑戰賽在巴西舉行，世界排名第26莊智淵今天在男單16強賽上陣，對手為日本好手及川瑞基。

莊智淵首局雖以11比9先聲奪人，但隨後以9比11、6比11連丟2局，讓對手搶先聽牌，經驗豐富的莊智淵在第4局5比5平手後，拉出5比0攻勢、甩開對手，以11比6成功將戰線延長。

莊智淵決勝局一度以6比3領先，但對手緊追不捨，扳成9比9平手，莊智淵頂住壓力、連得2分，以11比9迎接勝利，8強賽將迎戰世界排名第8的韓國選手張禹珍（Jang Woojin）。

女單部分，陳思羽16強賽對戰墨西哥小將艾塞維斯（Arantxa Cossio Aceves），在以11比8、11比5搶下前2局後，儘管第3局遭遇對手抵抗，陳思羽依舊沉穩應對，在化解對手1個局點後，以12比10贏得勝利，收下8強入場券，下一戰將碰上羅馬尼亞選手斯佐科斯（Bernadette Szocs）。

另外，剛拿下WTT利馬挑戰賽男單亞軍的高承睿，16強賽以0比3輸給德國名將奧恰洛夫（DimitrijOvtcharov）；其他2組女雙組合黃怡樺與陳思羽、鄭怡靜與李昱諄8強賽雙雙不敵韓國組合，同樣無緣晉級。

莊智淵 陳思羽 桌球

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