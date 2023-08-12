保齡球／聽障世錦賽 團體賽我國男、女隊披金掛銅

正於德國慕尼黑舉行的世界聽障保齡球錦標賽，我國代表隊延續前幾日奪牌不斷的氣勢，在台灣時間11日晚間的男、女團體賽中再傳捷報，女子隊在四強挑戰賽中不敵南韓獲得銅牌；男子隊則連克法國及阿拉伯聯合大公國登上王座，勇奪我國在本屆賽會的第二面金牌。

本屆聽障保齡球世錦賽，我代表隊參賽過程如倒吃甘蔗，在賽程前半段的男、女個人賽毫無斬獲，所幸代表隊教練及選手經驗豐富，稍作調整後重振旗鼓，自男、女雙人賽起連日傳回奪牌捷報，並於女子三人賽拿下我國在本屆賽會首金。

隨後大會經過一天的休整日，於10日至11日進行男、女團體賽，也是我國代表隊歷屆以來皆鎖定爭金奪銀的重頭戲。男、女隊經過六局的預賽後，分別以第三及第四種子進入四強挑戰賽，可惜女子隊敗於宿敵南韓，無緣晉級金牌戰，為我國拿下銅牌；男子隊則在第一局以166：170意外輸給法國隊，緊接著連趕兩局211：205、202：171逆轉勝進入金牌戰。

決賽面對近年崛起的阿拉伯聯合大公國，我男子隊表現依舊亮眼，以182：178、208：151直落二取勝，順利封王，也拿下我國代表隊在本屆賽會的第二面金牌。

同時我國在本屆賽會表現最穩定的男子選手陳建豪，另以個人賽、雙人賽、三人賽及團體賽累積4856分的成績拿下全項（All Event）銅牌，與謝盛福、張立孝等三人一同晉級大會賽程最終日的盟主賽；女子隊則有王玉琴、張堯茜、林雅琴、薛秀珍及林香孜等5人晉級。

總統蔡英文獲悉代表隊再獲金牌的優異表現後，也在賽後第一時間拍發賀電，恭賀代表隊以精湛的球技揚威海外，也期勉我代表隊把握賽程最後一天，繼續發揮優秀的實力為我國爭金奪銀。截至11日賽程結束，我代表隊在本屆賽會目前累積2金2銀4銅。