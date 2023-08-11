田徑／亞錦賽驚天一跳破紀錄 林昱堂透露關鍵
上月亞錦賽「驚天一跳」飛出8公尺40，我國跳遠好手林昱堂一口氣完成亞錦賽奪金、破全國紀錄和達成巴黎奧運標準，「三喜臨門」的背後關鍵，他今天在國訓中心舉辦的媒體日「解惑」，重點是起跑前退後了一步。
「當天熱身狀態不太好，助跑狀態才起來。」回憶起上個月的亞錦賽，林昱堂透露，當時自評熱身狀態普通，加上許多強敵並未參賽，前3跳先輕鬆跳，晉級後再思考如何應戰，沒想到第一跳就有暫居第一的8公尺10，他順著感覺，第四跳時特別往後一步再開始助跑，剛好踏在起跳板的一半。
若沒助跑前的退一步，林昱堂就會超越跳遠板失敗，他笑說：「地想說是8米2，沒想到是8米4。」這一跳將乃慧芳1993年締造的8公尺34全國紀錄推進6公分，放在5年前雅加達亞運更是可以奪金牌的成績。
林昱堂提到，其實對自己很想信心，「成績慢慢進步，相信自己會破全國，但沒想到是亞錦賽，那麼快。」達到巴黎奧運標準後，他已有規劃，包括拉長冬季訓練時間，奧運前參加4場世界級賽事習慣大賽氛圍，他透露說：「成績出來，會想比較多，不是想要怎麼進步，是要怎麼維持。」
他解釋說，5月參加日本黃金大獎賽時大腿拉傷，復健休養後的評估雖復原，但個人仍認為大腿狀況沒能跟上現在狀態，內心仍覺得是有傷在身，如何在現有狀況下保持好成績，穩定發揮，都是接續世錦賽和杭州亞運課題。
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